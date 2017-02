Señores, el Mérida está aquí

El Mérida tenía que superar su particular Tourmalet frente a Cartagena y Marbella, y lo ha hecho con brillantez, con victorias de mérito, cinco goles a favor y uno en contra. En el encuentro de ayer frente a los costasoleños (3-0), el Mérida dominó el abc del fútbol en esta categoría: conceder muy poco atrás, dominar las jugadas a balón parado y aprovechar las ocasiones que se dispongan. A eso hay que sumarle tener esa pizca de suerte que siempre es necesaria, pues con el empate a cero el Marbella tuvo dos ocasiones muy claras que no suele marrar.

Desde el comienzo parecía que a balón parado los locales iban a llevar mucho peligro teniendo a un lanzador como Óscar Rico, tal y como se mostró en dos córners consecutivos. En estos primeros minutos, el Marbella mostraba dos caras, defensivamente no parecía un equipo solvente y, sin embargo, con el balón demostraba una gran calidad. La primera muestra llegó a los 8 minutos. Óscar Rico hacía un gran trabajo defensivo para robar la pelota, pero la perdió en la salida, lo que provocó que los visitantes solo necesitaran un pase para plantar a Asier en el mano a mano, pero el disparo salió desviado.

El segundo aviso llegaría cinco minutos después. En este tramo, los locales parecía que dominaban la situación. Sin embargo, una buena internada de Kike Márquez fue solventada por Mandaluniz que también despejó el rechace que le llegó a Asier y a la tercera Okoye remató mal. Ya estaban avisados los de Eloy Jiménez que el Marbella se estaba dejando querer sin balón para asestar golpes cuando lo tuvieran. Sin embargo, el plan de los andaluces se empezó a ir al traste cuando Paco Aguza aprovechó un rechace dentro del área chica, tras una falta lateral espectacularmente lanzada por Rico y rematada por Pardo, poniendo el primero a los 18 minutos. El gol no cambió en exceso la película del partido que se estaba viendo y de nuevo el Marbella buscó un latigazo con un disparo de Kike Márquez que dio en el lateral de la red.

Para este encuentro, Eloy Jiménez apostó por el mismo once que en Cartagena, con la única baja por obligación de Migue Marín, por lo que debutó Lobato en el lateral izquierdo. La dupla de delanteros volvió a ser Diego Cascón y Yacine con la clara intención de desgastar a los centrales y, ya con el resultado a favor, dar aire al equipo con el gran juego de espaldas de los dos. También para provocar faltas, tal y como ocurrió en el primero y en el segundo gol. Los emeritenses tienen un filón con el golpeo de Óscar Rico. En una posición similar al primer tanto, escorada a la izquierda, puso la pelota en la cabeza de Aguza para poner el segundo a nueve minutos del descanso.

enormes en defensa / Naftí, entrenador del Marbella, reaccionó de inmediato retirando a un central y dando entrada a Añón, para buscar un gol antes del asueto que les metiera en el encuentro. Pero el empuje marbellí fue bien contrarrestado por los romanos, que prácticamente no sufrieron ocasiones.

Tal y como acabó la primera parte, se desarrolló la segunda. El Mérida en su campo, pero sin estar encerrado en el área, dejó que el Marbella fuera quien tuviera la posesión para salir a la contra. Ni los marbellíes generaron ninguna jugada de peligro, ni el Mérida fue capaz de aprovechar los huecos que dejaban los rivales para matar el partido, más allá de un disparo desde la frontal de Borja, tras un pase de Hugo Díaz. Ambos habían sustituido a Yacine y Cascón, que habían trabajado mucho, en busca de dicho dinamismo.

Tácticamente, la segunda parte del Mérida fue perfecta, sin ninguna tipo de fisuras defensivas, con un Aguza imperial desde atrás. Mandaluniz, que no jugó con máscara sino con un apósito defensivo en la nariz, no tuvo nunca que emplearse a fondo. La mala noticia para el cancerbero es que vio la quinta amarilla y no podrá estar en Jaén el domingo (12.00 horas).

La puntilla del partido llegó en el minuto 90, cuando David Álvarez, que había sustituido a Carlos Rodríguez, remató un saque de esquina perfectamente ejecutado por Óscar Rico.

La contundencia del resultado y la entidad del rival demuestran que el Mérida manteniendo su filosofía del partido a partido, ya es uno de los mejores equipos del grupo y le coloca en la posición que quería para mantener sus opciones intactas de cara al tramo final del campeonato para luchar por terminar entre los cuatro primeros clasificados.

MÉRIDA 3

MARBELLA 0

3Goles: 1-0 Aguza, min.18; 2-0 Aguza, min.36; 3-0 David Álvarez, min.90.

3Árbitro: Muñoz Piedra. Madrileño. Amonestó a los locales Mandaluniz, Álex Díez, Pardo, Cascón y David Álvarez; y a los visitantes Neva, Tiri, Lolo, Kike Márquez, Okoye y Añón.

3Estadio: Romano (2.700 espectadores).

3Mérida: Mandaluniz, Álex Díez, Aguza, Ayoze, Lobato, Pardo, Antonio Romero, Carlos Rodríguez (David Álvarez, min.74), Óscar Rico, Yacine (Borja, min.69) y Cascón (Hugo Díaz, min.60).

3Marbella: Bernabé, Neva, Tiri, Michele (Añón, min.38), Andrés, Nico (Turbo, min.78), Lolo, Asier (Luis, min.69), Joseba, Kike Márquez y Okoye.