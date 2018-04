Sergio Pérez, adiós perfecto

El Multiusos echó el cierre esta temporada de la mejor manera posible: con una victoria del Cáceres Patrimonio de la Humanidad ante el Tau Castelló (83-75) que asegura ya matemáticamente su permanencia en la LEB Oro. Fue también la emotiva despedida del baloncesto de Sergio Pérez, gran protagonista de la noche, tal y como se prevía.

Ovacionadísimo por el público, lo del tirador madrileño de raíces griegas es más bien un punto y seguido en su trayectoria en el club, donde ahora ejercerá como gerente y ‘hombre para todo’ a partir de ahora. Una decisión que muy pocos discutirán.

Al final la temporada, que ha parecido zozobrar varias veces, no va a concluir con mal sabor de boca. No habrá habido clasificación para los playoffs, pero sí la constancia de que la plantilla, en medio de tanta lesión solo compensada por el fichaje postrero de Will Saunders, ha estado muy comprometida.

El conjunto de Ñete Bohigas ofreció en este contexto una buena noche de basket a sus incondicionales. Fue un partido dinámico, de posesiones cortas, muy distendido, lo que minimizó el hecho de que hubiese fases en las que los errores en el tiro se acumularon.

Niko Rakocevic, pese a su dedo magullado, ejerció como impulsor de su equipo con sus tiros imposibles. Como ha ocurrido durante toda la temporada, y en vista de las limitaciones del juego interior, el Cáceres utilizó el triple como centro neurálgico de su juego de ataque. Cuando le entran, eso mejora su defensa.

Varios se apuntaron a la fiesta del 6,75: Luis Parejo, Rolandas Jakstas, Saunders... Fue clave para cerrar el primer cuarto por delante (23-15). Acto seguido, otros dos aciertos de Pol Olivier dispararon la diferencia (29-15, min. 22).

El Tau Castelló protagonizó un atisbo de reacción con un parcial de 0-8, pero no la remató y perdía por 39-27 al descanso. Su puesta en escena después no fue la mejor y se vio con más de veinte puntos abajo en medio de una fiesta general, esta vez con Parejo al mando de las operaciones. ¿Algo más apropiado que Sergio Pérez conectase su única canasta de la noche terminando el tercer cuarto? 70-44 y aquello que se venía abajo. O casi.

PASADO Y FUTURO / Los visitantes adecentaron el marcador en los últimos diez minutos, que sirvieron más para decirle adiós a Pérez desde la grada. Faltando 28 segundos fue sustituido expresamente para que recibiese una atronadora ovación de la que participaron incluso los jugadores rivales. Es un tipo respetadísimo en el mundillo y en el manteo final que sufrió por parte de sus compañeros se notó una complicidad especial.

Pérez, lesionado en el tendón de Aquiles desde hace dos meses, no jugará en Palencia en el cierre de la competición el próximo viernes. Se quedará en 99 partidos como verdinegro, el mismo número de la camiseta enmarcada que le regalaron.

Habría aún un último motivo para dejarse las manos aplaudiendo: José Manuel Hurtado, un junior que debutaba, clavó los dos tiros que lanzó.

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Guille Corrales (3), Niko Rakocevic (21), Will Saunders (10), Rolandas Jakstas (11), Robertas Grabauskas (4) --cinco inicial-- Pol Olivier (8), Sergio Pérez (3), José Manuel Hurtado (2), Ola Keshinro (8), Luis Parejo (13), Vieux Kasse (0), Edu Recio (0).

3Tau Castelló: Kyle Rowley (10), Joan Faner (6), Tautyvdas Sabonis (11), Chema García Flores (5), Roma Bas (13) --cinco inicial-- Steinarsson (10), Edu Gatell (2), Milandou (10), Alfredo Ott (7).

3Marcador por cuartos: 23-15, 39-27 (descanso), 70-44 y 83-75 (final).

3Árbitros: Francisco Javier Bravo y Sara Peláez. Sin eliminados.

3Pabellón: Ciudad de Cáceres.

3Espectadores: 1.300.

CÁCERES 83

TAU CASTELLÓ 75