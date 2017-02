«Si a esta afición sabes transmitirle sentimiento se vuelve imparable»

El estadio Francisco de la Hera vibró como en sus mejores tiempos con el Extremadura el pasado fin de semana con cerca de 8.000 espectadores. Con el equipo en penúltima posición en Segunda B y a un puñado de puntos de la salvación. Para cualquiera podría resultar casi inexplicable, pero no para los que se están armando de valor dentro del club. Hace tan solo un mes, el Extremadura parecía derrumbado. A la deriva en la competición y haciendo aguas en lo institucional. Decidió entonces tomar el timón su presidente, Manuel Franganillo. Una vez más, removió cielo y tierra y se pateó toda España en busca de gente de fútbol que descubriera el patrimonio futbolístico de Almendralejo. Y entonces conectó con el grupo Coinsa, que ha planteado una revolución total. El Extremadura es de nuevo un club vivo, que tiene enganchada a la masa social, con doce nuevos fichajes que han lavado la cara al plantel y con la ilusión de saber que, si se salva este año, tiene derecho a soñar. Su lema, Solo para Valientes, es un mensaje de coraje.

--¿Es usted un valiente?

--(risas...) Creo que, por lo menos, no soy un cobarde. Si hay algún valiente dentro del Extremadura es su afición en conjunto. Nos han dado el aliento para no arrojar la toalla.

--¿Se había imaginado meter a 8.000 personas en el estadio?

--Ni siquiera el domingo por la mañana. Sabíamos que había expectación, pero llegar a 8.000 personas fue una pasada. Es la mejor entrada de la historia del Extremadura en Segunda B. Esta afición es única. Si sabes transmitirle el sentimiento, se convierte en una afición imparable. Esto sólo sucede en Almendralejo.

-La revolución en el club está siendo total. ¿Está feliz con los cambios?

--Muy feliz. Era lo soñado, disponer de recursos económicos y humanos para hacer un trabajo así y con gente que sabe de fútbol. Si conseguimos salvarnos seremos un club importante a todos los niveles.

-En Almendralejo vuelve a hablarse de fútbol por todos los rincones. ¿Lo percibe?

--Por supuesto. La llegada del Grupo Coinsa nos ha dado aire fresco para el club y la ciudad. Entiendo que la gente tuviera dudas en un principio porque ha habido casos, especialmente en el fútbol extremeño, de espantadas y situaciones desagradables con inversores. Pero nosotros, desde las primeras negociaciones, sabíamos con qué tipo de personas estábamos tratando y de su valía y trabajo como profesionales. Hemos hecho el mejor trabajo posible y ahora es el cuerpo técnico y los jugadores los que tienen que devolverle la recompensa a la afición.

-La creación del nuevo Área Social ha sido clave.

--Sin duda. Cuando llegó Coinsa les recomendé que recuperáramos el antiguo área social por la inmensa labor que había hecho. Ellos, con la llegada de nuevas personas como Juan Soria, están haciendo una labor excelente. Tienen un equipo de trabajo extraordinario y la mente muy abierta para crear iniciativas que enganchen a la afición. Son personas brillantes que aman al club y vamos a crecer mucho con ellos. Igual nunca tuvieron que haberse ido, pero han vuelto con más fuerza. Y se agradece mucho.

-¿Qué le comentan desde Coinsa sobre la expectación creada?

--Con la grada del pasado domingo se quedaron entusiasmados. Ya les avisé que podíamos tener una media de 2.000 espectadores, pero también les dije que esta afición ya había aupado a un equipo a Primera División y ahora son los mismos que nos apoyan a nosotros. Les dije que si les dábamos ilusión, un buen trabajo y respeto, podríamos engancharlos a todos. Y lo hemos hecho solo en el segundo partido.

-Ahora todo depende del balón y la realidad es que el Extremadura está a seis puntos de la salvación. ¿Confía?

--Confío ciegamente en que nos vamos a salvar. Hay un grupo de futbolistas magnífico y un entrenador que tiene las cosas muy claras. Sabas controla perfectamente las situaciones futbolísticas y nunca se introduce en situaciones anómalas. Su experiencia es amplia y su mensaje es directo y sencillo, conectando muy bien con nuestra manera de entender el fútbol. Esa conexión debe traducirse pronto en resultados sobre el campo.

-¿Y qué le preocupa entonces?

--Quizá nuestro hándicap principal es la ansiedad. Incluso más que la adaptación de los nuevos jugadores. La ansiedad es un obstáculo difícil en situaciones complejas y nuestro objetivo es aislar a nuestros jugadores de un entorno así.

-Pero el margen de error ya casi no existe.

--Tenemos que ir a Linares a ganar y para eso contaremos de nuevo con la afición, que nunca falla. Será importante para los futbolistas. Lo fundamental es ir domingo a domingo.

-¿Sería un fracaso no salvarse?

--Sería una decepción y sí, un fracaso también. El club ha hecho el mayor esfuerzo de su historia para salvar la situación. Sería un fracaso para todos: jugadores, cuerpo técnico, club y afición. Pero ahora no debemos de pensar en eso. Tenemos que tener la mente liberada para salvarnos.

-Y de salvarse, ¿Con qué podría soñar el Extremadura?

--Ya lo dijimos en su momento y no es una emoción repentina. Si nos salvamos, podremos estar en la parrilla de los equipos aspirantes a play off la próxima temporada. Pero repito. Ahora nos va la vida en intentar salvar la categoría y para eso estamos echando toda la carne en el asador. No queremos perder ni un instante en ello.

-Y, en el peor de los casos, ¿seguiría Coinsa patrocinando el equipo?

--Sí, seguiría, pero, de momento, no nos planteamos esta posibilidad. Ahora todos nuestros esfuerzos se centran en salvarnos y creemos mucho en el trabajo que se hace a diario. Sabemos que los frutos van a llegar en forma de recompensa. Pero sí, nos seguirán apoyando.