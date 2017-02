Sin sorpresas en el cierre del mercado NBA

El mercado de la NBA se cerró sin ninguna gran operación de última hora. Muchos eran los rumores con una posible salida de Paul George de los Pacers a los Lakers o a los Celtics, pero finalmente el All Star permanecerá en Indiana. No se repite un gran fichaje como el de DeMarcus Cousins por los Pelicans.

RICKY RUBIO SEGUIRÁ AULLANDO

Ricky Rubio fue otro de los posibles movimientos importantes del mercado, pero tampoco cuajó. El catalán seguirá en Minnesota pese a que las últimas horas del cierre fueron especialmente movidas para él. Adrian Wojnarowski del 'The Vertical' es un reconocido periodista que adelantó a pocas horas del fin del mercado que los dos equipos retomaban conversaciones para un intercambio de cromos: Rickypor Derrick Rose.

Minnesota no llegó a concretar la operación y Rubio no se moverá esta temporada. El base catalán publicó un tuit el día antes del cierre. "No te estreses por lo que no puedes controlar", reflexionó.

Never stress over what you can't control. — Ricky Rubio (@rickyrubio9) 22 de febrero de 2017

TRASPASOS CON PASADO AZULGRANA

Marcelinho Huertas jugó entre el 2011 y el 2015 en elBarcelona, tras esta etapa aterrizó en la NBA para jugar en Los Ángeles Lakers. La principal incorporación de la franquicia angelina no ha sido un jugador rentable, en los despachos Magic Johnson ha sido elegido para reconstruir el equipo. El mítico exjugador de la NBA no contará con el base brasileño, que ficha por Houston Rockets. A cambio, los Lakers reciben al también base Tyler Ennis. El futuro en la liga de Huertas es incierto ya que las fuentes del 'The Vertical' apuntan a que será cortado y será difícil que encuentre equipo.

Otro jugador con pasado en el Barcelona es Ersan Ilyasova. El jugador turco deja de ser compañero de Sergio Rodríguez enPhiladelphia 76ers y aterriza en Atlanta Hawks. Tiago Splitter, también con pasado en la Liga Endesa en el Tau Cerámica y campeón de la NBA con los Spurs en la temporada 2013-2014, recala en el Philadelphia.

IBAKA, EL ÚNICO ESPAÑOL EN CAMBIAR DE EQUIPO

Serge Ibaka protagonizó uno de los movimientos más interesantes del mercado al abandonar los Orlando Magic y convertirse en nuevo jugador de Toronto Raptors. A cambio,Orlando recibió a Terrence Ross y una ronda del próximo draft.

Los otros españoles de la NBA no se mueven de sus equipos con el cierre. Los rumores de traspaso que apuntaban a Sergio 'Chacho' Rodríguez hacia otro conjunto se diluyeron con el paso de las horas y el base que jugó en el Real Madrid no cambiará de equipo. Otro base español, José Manuel Calderón, no cambiará de camiseta y permanecerá en los Lakers. También se rumoreaba el traspaso del 'bull' Nikola Mirotic por su irregular temporada, los Chicago Bulls lo ofrecieron en el mercado, pero finalmente permanecerá en los Bulls. Tampoco sufren cambios los novatos Abrines (Oklahoma) y los hermanos Hernangómez (Nuggets y Knicks). Los hermanos Gasol tampoco se mueven de Memphis ySan Antonio.