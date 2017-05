Sólo uno será de Tercera

Desde hace un tiempo a esta parte, para los clubes más modestos de la región varía mucho ser de Tercera División que ser de Regional Preferente. O lo que ahora ha pasado a llamarse como la Primera Extremeña. Siempre ha sido importante, pero mucho más en los tiempos donde las redes sociales y los emergentes medios de comunicación han mediatizado más que nunca la Tercera. Hoy en día, cualquier aficionado al fútbol extremeño, sabe que Burgui es un experimentado portero, que Mendo es tremendamente peligroso a balón parado o que Félix Viera es un virtuoso en el Fuente de Cantos. También saben que el campo del Atlético Pueblonuevo es casi inexpugnable, que Macarro es un joven talentoso con escuela o que Valentín es un delantero de la antigua usanza. Todos se juegan ser de Tercera este domingo.

La ventaja es para el Atlético Pueblonuevo, que depende de sí mismo para lograr la permanencia. Juega en casa este domingo (18.00 horas) ante el Club Deportivo Badajoz. Tres puntos separan a Pueblonuevo de Fuente de Cantos, que marca el descenso, pero tiene el golaveraje ganado. Si el Pueblonuevo puntúa, manda al Fuente de Cantos a las catacumbas. Si pierde, le da opción a los sureños, que reciben en su estadio a La Estrella, colista y descendida por las matemáticas.

«Sabemos que el Badajoz viene a competir y, aunque no saque a los titulares, cualquier equipo que pueda sacarnos el Badajoz nos puede ganar», dice Pedro Pablo González, presidente del Atlético Pueblonuevo. En las Vegas Bajas del Guadiana saben que no han tenido suerte con la última jornada, aunque son conscientes de que «las ganas y la intensidad tienen que notarse que son mayores en nuestro equipo, ya que ellos no se juegan nada».

El Atlético Pueblonuevo ha sido, hasta hace poco, un modestísimo equipo de categorías regionales. Hace seis años que se mantiene perenne en Tercera, incluso con fabulosas clasificaciones entre los diez primeros, algo que les valió para que les llamarán ‘Los guerreros de las Vegas Bajas del Guadiana’. «Nosotros sabemos que el Fuente de Cantos le va a ganar a La Estrella, así que sólo miramos a nuestro partido, que es lo único que podemos controlar», dice Pedro Pablo.

En Fuente de Cantos tendrán que esperar a que el sonido de la radio les lleve buenas noticias desde Pueblonuevo. Pero antes tendrán que ganar a La Estrella, un equipo que está siendo competitivo pese a su descenso. En Fuente de Cantos esperan que el Badajoz no frene antes del playoff y quiera llegar con sensaciones a la fase decisiva de la temporada. Se agarran más que nunca a ello para poder sobrevivir y no abandonar una Tercera que les da la vida.