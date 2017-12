Sorprendente jefe y 19 historias más

Un balance de la primera vuelta en el grupo XIV de Tercera División ofrece inevitablemente un titular poderoso: el sorprendente primer puesto del Moralo desde la jornada inaugural. Pero hay muchos matices en una competición emocionante por arriba y por abajo y en la que todo está por escribirse todavía.

1. Moralo 48 puntos

Realmente impactante lo que ha sucedido con el equipo del Campo Arañuelo, que no contaba en ninguna de las quinielas parar entrar entre los cuatro primeros. Sin embargo, desde el principio ha mostrado un juego muy sólido, y a ratos hasta espectacular, que le ha aupado a una posición en la que quiere perdurar hasta el final. Todo le ha salido bien a Emilio Gil, arropado por un club que ha dejado atrás las turbulencias del pasado. Su tino a la hora de fichar ha resultado llamativo.

2. Cacereño 47

Todo ha cambiado desde aquel equipo que fue goleado en pretemporada en Montijo, empezando por la propiedad del club, una operación todavía no culminada burocráticamente entre Antonio Martínez Doblas y un grupo de empresarios latinoamericanos encabezados por Álvaro López. Con ellos llegaron un número considerable de refuerzos, aunque la base siguió siendo la que formó José María Rebollo en verano. Y funcionó, salvo dos inesperadas derrotas en Santa Amalia y Trujillo. El técnico hace unos días fue destituido, una decisión que se barruntaba desde hace semanas. ¿Y ahora? El eterno suspense del CPC.

3. Coria 46

Al equipo celeste le ha costado sacudirse la tensión que arrastraba de la pasada temporada, cuando se quedó fuera de la fase de ascenso en la última jornada. En esta ya no hay excusas, lo que ha generado una exigencia que se ha reflejado en el campo. Pero con el paso de las jornadas se ha terminado demostrando que Miguel Rubio maneja una plantilla estupenda que puede jugar muy bien. El hecho de haber sido el único equipo que le ha ganado al Moralo (y además por 0-4) lo confirma plenamente. Javito, pese a los años, sigue dando clases de fútbol, pero hay mucho más que ver en La Isla.

4. Don Benito 44

Hubo unas semanas de duda alrededor del conjunto de Juan García, que no acababa de tener un rendimiento constante. Eso ha cambiado en el último mes: justo cuando corría el riesgo de descolgarse, los rojiblancos han dado un paso adelante y terminan el año en puestos de fase de ascenso. Don Benito lleva demasiado tiempo sin alargar la temporada en los ‘playoffs’ y la misión ahora es mantenerse. Para ello, se lanza un buen mensaje con un fichaje como el de Abraham Pozo, un valladar defensivo que garantiza un rendimiento inmediato.

5. Plasencia 40

Hay tiempo para enderezar el rumbo, pero resulta decepcionante que la UPP vaya quinto a cuatro puntos del cuarto, sobre todo cuando ha estado casi toda la primera vuelta en puestos de privilegio e incluso aspiró a ponerse líder cuando Moralo y Cacereño flojearon un poco. Ahora el que está en problemas es José Diego Pastelero, que ha encadenado tres derrotas en los últimos cuatro encuentros, incluyendo las que se produjeron frente a Olivenza y Pueblonuevo. Realmente extraño. Lo que parecía una ‘luna de miel’ se ha complicado inesperadamente, aunque por plantilla la situación debe resolverse.

6. Jerez 32

Siempre se ha dicho que los equipos de José Antonio Vázquez Bermejo rinden siempre mucho mejor en la segunda vuelta que en la primera. Tendrá que tirar de ello para remontar posiciones y meterse en la fase, donde es todo un clásico. Lo más curioso es que el inicio de los verdinegros fue mejor que nunca, con 22 puntos de 24 posibles. Pareció haber un momento de inflexión tras el chasco en Pueblonuevo (3-1) y a partir de entonces solo ha ganado dos de los diez partidos jugados. Pero que nadie les descarte aún.

7. Calamonte 28

De momento es el líder de la ‘otra liga’, una competición extraoficial que disputan los equipos que en teoría no aspiran a jugar por el ascenso. Tiene mérito tratándose de un proyecto sin grandes pretensiones, pero que tradicionalmente ha estado atento al mercado, optimizando así sus recursos. El premio es conseguir rachas como la actual, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros y un fútbol equilibrado.

8. Trujillo 25

Un recién ascendido que llevaba más de 20 años sin pisar la Tercera debe estar muy contento con cómo le va todo. Arropado por una afición que acude en buen número a su estadio y una eficaz gestión de su directiva, Ignacio Lobo ha sabido construir un equipo muy difícil de batir. Que se lo digan al Cacereño. Ahora podrá afrontar la segunda parte de la competición con más de media permanencia en el bolsillo.

9. Azuaga 24

No ha habido más que malas noticias en el ‘equipo revelación’ de la 2015-16, que parece definitivamente haber perdido el ‘ángel’ que le caracterizó. Empezó perdiendo los tres primeros partidos, aunque supo rehacerse y encadenó una buena racha posterior que le permitió albergar esperanzas de engancharse a la lucha por el cuarto puesto. Pero no fue así y Antonio Jesús Cobos lo acabó pagando, siendo sustituido por Ito. Ahora la liga se le va a hacer muy larga, olvidado ya el objetivo inicial.

10. Montijo 24

Las cuentas le van saliendo al conjunto de las Vegas Bajas, que curiosamente se ha mostrado más eficaz fuera de casa (cuatro victorias) que en su estadio (tres). Es un equipo bastante fiable que si bien no ha sido capaz de arrancarle ni un solo punto a los de arriba, sí que ha ido sacándolos frente a los intermedios. El resultado es estar cerca de la salvación, salvo descalabro a partir de ahora.

11. Olivenza 23

Está resolviendo bastante bien el problemón con el que se vio cuando a falta de apenas dos semanas para iniciarse la liga vio cómo su entrenador, Antonio Castaño, dimitía por divergencias con la directiva. Félix Pedro Rivera, su sustituto, es un hombre experimentado que no ha impuesto una gran revolución. Su sello está en una muy buena defensa: 21 goles encajados es un gran dato para un equipo así.

12. Diocesano 22

El debutante tiene motivos para estar contento: ha alcanzado más de la mitad de los puntos que se calculan necesarios para cumplir el objetivo que inevitablemente se había puesto cuando subió: mantenerse sin apuros. Por si fuera poco, ha tenido momentos tan brillantes como la victoria ante el Don Benito (2-0). Llegó a ocupar el liderato de la ‘otra liga’. Eso sí: debe volver a enchufarse porque lleva tres derrotas seguidas.

13. Pueblonuevo 19

La posición es buena, pero los puntos no tanto. Cinco por encima de la zona del descenso es todavía una renta escasa que habrá que estirar lo antes posible si no se quiere pasar dificultades. Santi Amaro, que hasta hace poco era un futbolista de gran talento y compromiso, intenta prolongar eso. Los resultados están siendo desiguales, capaces en apenas dos semanas de perder en casa ante el Montijo (0-1) y superar al Plasencia (2-0).

14. Castuera 19

Está viviendo de las rentas de las primeras jornadas, cuando alcanzó resultados de mérito favorecido por un calendario menos exigente. Después, desde la jornada 8 hasta la 16, firmó nueve derrotas consecutivas, lo que hizo el nerviosismo se propagase. Después llegaron dos empates y la importantísima victoria ante el Diocesano (1-0) que le ofreció un respiro. Pero es un equipo que claramente debe espabilar.

15. Valdivia 19

También había unas expectativas algo superiorres dentro del Valdivia, que también parece condenado a sufrir para seguir en Tercera División. Llama la atención sobre todo la polaridad de sus resultados, con 6 victorias, 12 derrotas y un solo empate después de 19 encuentros. Claramente está pagando su falta de acierto de cara a la portería rival, ya que con 13 goles es el conjunto menos realizador de la categoría. Un delantero ‘matador’ sería fundamental.

16. Amanecer 17

Los de Sierra de Fuentes no sellaron su primer triunfo hasta la décima jornada. Y ahora mismo encadenan tres derrotas consecutivas, aunque dos de ellas hayan sido ante Don Benito Cacereño. Y, pese a ello, está fuera de las tres últimas plazas que suponen el descenso a la Primera Extremeña. José Manuel Romero exprimiendo una plantilla donde no abunda precisamente la calidad. ¿Dónde hay que firmar para que la liga acabe ya?

17. Extremadura B 16

El particularísimo filial azulgrana de momento está pinchando en hueso: el equipo se formó después de probar a numerosos jugadores de fuera de la región durante todo el verano y Óscar de Paula no supo dar con la tecla desde el banquillo. Como suele pasar con la primera plantilla, al club no le tembló el pulso para cesarle. Ricardo García tampoco es que esté suponiendo la solución, con la defensa como principal asignatura pendiente.

18. Aceuchal 14

La temporada arrancó con demasiadas dudas y no estrenó su casillero de puntos hasta la sexta jornada, un déficit que ha ido arrastrando a continuación. Le va a tocar apretar mucho para salir de donde está, pero no lo tiene imposible. Debe aplicarse más en casa, donde ha sacado el 50% de sus puntos, y buscar algún zarpazo fuera más como los que dio ante Trujillo (1-3) y Santa Amalia (0-3).

19. Arroyo 14

Hubo momentos de la primera vuelta en los que pareció que el Arroyo, que no hace mucho estaba en Segunda B, jugaría la próxima campaña en Primera Extremeña. Llegó a encadenar seis derrotas y las soluciones no se atisbaban. Sin embargo, está resultando la fórmula de aferrarse al Municipal, donde ha ganado los dos últimos encuentros, ante Amanecer y Olivenza (ambos por 2-1). Un equipo que no se rinde nunca, por muchas dificultades que encuentre.

20. Santa Amalia 11

Desastre sin paliativos porque se esperaba bastante más de un equipo que tiene en sus filas a jugadores como Juanjo Serrano. Pero ya lleva tres entrenadores y protagonizó un terrible 7-0 en su visita al Don Benito. Sin embargo, puede presumir de haber acabado con la imbatibilidad del Cacereño, uno de los dos únicos partidos que ha ganado hasta ahora (2-1, decimocuarta jornada). Y, pese a todo, está solo a cinco puntos de la zona de salvación.