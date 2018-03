«Soy de los que pelea los 90 minutos», dice Juanmi, refuerzo del Villanovense

El nuevo fichaje del Villanovense, el lateral izquierdo Juanmi, entrenó ayer con sus nuevos compañeros y está a plena disposición de Iván Ania, que le podría dar sus primeros minutos ante el Recreativo de Huelva, algo completamente factible si se tienen en cuenta todas las bajas de zurdos que sufre el club serón.

La nueva incorporación para los verdes se mostró agradecido por la oportunidad que le dan desde Villanueva de la Serena y contento porque cambia de un club en descenso a otro que aspira a estar arriba. «Era una oportunidad que tenía que aprovechar, ya que en mi antiguo club no estábamos en una situación muy cómoda; la verdad es que no me lo pensé», declaró en su presentación.

Se definió a sí mismo como lateral, aunque aseguró que también puede jugar en el medio. Espera aportar en cuento el técnico le dé una oportunidad. «Estoy los 90 minutos peleando», aseguró.

Juanmi, recuerda que ya jugó en Villanueva de la Serena hace dos temporadas con La Roda, por lo que conoce la filosofía del club. «Siempre he tenido la idea de que es un equipo al que es muy difícil hacerle un gol».

Ayer fue el primer día que tuvo contacto con sus nuevos compañeros y en el que pudo conocer a su nuevo entrenador, Iván Ania, con quien habló el mismo martes, cuando se anunció su fichaje. «Pude estar hablando con él, de métodos de juego, de qué puedo aportar, de sistemas y de todo lo que se puede hablar entre entrenador y jugador», revela Juanmi, quien recuerda que está disponible para jugar si el entrenador considera que el domingo puede tener minutos.

En la presentación también estuvo el director general, Francis Bordallo, que dijo que el hecho de que Juanmi viniera jugando con regularidad en su club de origen y que pudiera hacerlo en varias posiciones hizo que el Villanovense se decantase por su fichaje. “Esa polivalencia es la que hace que encaje en el perfil que buscamos y esperemos que nos aporte».