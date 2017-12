«Soy el propietario del Cacereño con un contrato que se está ejecutando»

El empresario chileno Álvaro López asegura que es el «propietario del Cacereño» gracias al contrato suscrito con Antonio Martínez Doblas, que la venta «está realizada» a falta de la «protocolización» del traspaso y que nadie debe dudarlo. Al mismo tiempo, pronostica que situará al club extremeño en la Liga de Fútbol Profesional y que invertirá mucho dinero en el CPC. En el día a día, se harán dos fichajes, añade, al tiempo que afirma que José María Rebollo, el técnico verde, tiene toda su confianza. También que llegará Raúl Arias para la «asesoría» en la parte deportiva.

–Ahora mismo, ¿quién es realmente el propietario del Cacereño, Álvaro López o Antonio Martínez Doblas?

–Alvaro López es el propietario con un contrato de compra de todas las acciones, que se está ejecutando de acuerdo a lo pactado.

–¿Ha habido algún tipo de desacuerdo en estos meses que haya hecho peligrar el traspaso de manos de la entidad?

--No hay desacuerdos de ninún tipo. Incluso estamos viendo la posibilidad de abrir otros desarrollos en conjunto.

–¿Qué les diría a quienes puedan dudar de la operación?

–Que la venta está realizada y que solamente falta protocolizar el traspaso, algo que realizaremos cuando terminemos esta etapa de transición.

–¿Por qué no se dieron más detalles cuando se anunció la compra-venta? ¿No cree que el problema ha sido realmente de comunicación?

–Consideramos que lo importante es el fútbol y saber el destino de la institución. En eso hemos respondido plenamente, se está trabajando en el proyecto de los 100 años para iniciarse en el 2018 y está dentro de lo planeado. En un semestre es normal que se esté en un estudio de planeación y de reunir recursos porque reestructurar el Cacereño tiene un alto costo de inversión para los objetivos de IQFinanzas. No es casualidad que nuestro equipo de México esté disputando la final de Premier en un semestre. No trabajamos en desorden y a locas, realizamos planes y por la distancia estos toman tiempo y a veces son más burocráticos.

–¿Cuál es el objetivo real de su compra del Cacereño?

-–Posicionar el Cacereño en la Liga Profesional para poder intercambiar jugadores entre mexico y españa y insertarlo dentro de una estrategia global con los equipos de Mexico.

–Antonio Martínez Doblas ha estado en México estos días e incluso usted mismo lo ha dado a conocer en sus redes sociales. ¿Qué han decidido los dos?

–Es una visita de negocios, para conocer nuestros equipos en México y ver la industria bitcoin, donde somos líderes de inversiones y desarrollos. Ha quedado encantado y hemos visto varias áreas donde podemos desarrollar cosas en España.

–Ha dicho que tendrá oficina en Cáceres…

–Sí. A principios de enero viaja nuestro equipo deportivo y a fines de enero yo y mi equipo instalaremos nuestras oficinas deportivas en Cáceres y oficinas comerciales en Sevilla para bitcoin y otras inversiones.

–Ha dicho que hará un Cacereño grande ¿Dónde lo quiere situar realmente?

–Como minimo en un plazo de dos años como máximo esperamos volver a Segunda B con un Príncipe Felipe remozado para celebrar los 100 años y proyectar el Cacereño con un equipo competitivo hacia liga profesional.

–En lo estrictamente deportivo, ¿tiene confianza en el entrenador y sus ayudantes?

–Sì, no creo que sea casualida que estén manteniendo una buena posición en la tabla. Teniendo una temporada que partió de forma tan ambigua, creo que ha integrado bien a los jugadores y faltan algunos ajustes que debieron hacerse en pretemporada, pero no se hizo porque no se sabia que se iba a contar con nuevos futbolistas. Creemos que este equipo, con la asistencia y asesoría de Raúl Arias, puede aún lograr más cosas. Buscaremos cómo reforzar el trabajo que se realiza actualmente de cara al playoff. Creemos que con pequeños ajustos y sugerencias podemos lograr grandes cosas. Es lo que se llama trabajo en equipo y los que tienen experiencia saben que necesitamos de la ayuda de todos.

–¿Cuántos fichajes hará en el mercado de invierno?

–Por lo pronto solo dos, un arquero y, si ya nos dan luz verde, César Villaluz. Aún debemos analizar con Rebollo, su cuerpo técnico y Raúl Arias la temporada y no tomar decisiones apresuradas, si no más bien profesionales.

–Lance un mensaje, el que quiera, a la afición del Cacereño.

–Todo gran proyecto nace con una idea y una liusión. Nada en lo que no creamos se hará grande. Yo creo en el Cacereño y pondré de mi parte y de mis recursos para hacerlo crecer. Esto no se hace a tontas y a locas, sino con planes de trabajo y recursos para no cometer errores. Así como subimos podamos tambien mantenernos cada día mejor y mas competitivos. Mando un gran abrazo a todos y nos vemos pronto.