Suárez: "Lo que hay que hacer es renovar a Messi y no tener sentido común"

"Leo es el mejor jugador del mundo. Lo que hay que hacer es renovarle y no tener sentido común". El mensaje de Luis Suárez, el delantero del Barcelona, no ha podido ser más contundente. Mientras Óscar Grau, el director general del club azulgrana, reclamaba prudencia y "sentido común" a la hora de emprender las renovaciones de las estrellas (faltan, sobre todo, Messi e Iniesta), el goleador azulgrana no tiene dudas. "Hay que renovarle", repitió en un par de ocasiones para despejar cualquier incógnita sobre el futuro de su amigo Leo.

"No me esperaba meter tantos goles. Me sorprende un poco", ha comentado Suárez nada más festejar su gol número 100 en sus primeros 120 partidos como azulgrana. "Me sorprende un poco. Es mérito de mis compañeros, solo hay que empujarla", ha revelado el delantero uruguayo, quien ha sellado una complicidad extrema, tanto con Messi como con Neymar.

El nombre de Messi volvió a imponerse por encima de todos. En otra actuación decisiva dejó otra falta para recordar, que le pone por delante nada menos que de Ronald Koeman, uno de los grandes especialistas del Barça y del fútbol mundial. "Messi no me recuerda a nadie tirando faltas porque no hay nadie mejor que él. Da igual la faceta, si es una falta, una jugada, da igual la posición, escoge siempre la mejor opción y hace mejores a todos sus compañeros».

Valverde, en cambio, volvió a sufrir la tiranía del 10. «Hay que ver el momento en el que está Messi. En 6 días ha metido tres faltas. Tenía la sensación de que hoy no era su día porque las dos primeras las ha tirado arriba. Y ya ves...».