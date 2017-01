El técnico del Al-Qazeres vota por no fichar ahora

Jacinto Carbajal lanzó ayer un deseo al aire: «Sería bonito conseguir la permanencia sin hacer un solo retoque en la plantilla, acabar con lo que empezamos. Diría mucho a favor de la gestión del club». El técnico del Al-Qazeres pareció posicionarse así en contra de fichar a una sustituta para Carla Nascimento, lesionada en el último encuentro y que presumiblemente se perderá el resto de la temporada.

En su opinión, es el momento de que las también bases Irena Vrancic y Mariona Martín «den un paso adelante y asuman la responsabilidad».

TRES QUE NO FICHAN / El club se ha movido en las últimas semanas, pero no ha encontrado nada que le satisfaciera y al mismo tiempo pudiera pagar. «Si hubiese algo, estaría aquí. El mercado no nos da ninguna opción. Hay equipos que sí han fichado a bases en este periodo, pero no son lo que nosotros necesitamos o de nuestro rango económico», comentó Carbajal, que ofreció un dato significativo. «Los Reyes Magos han venido muy fuertes. Ha fichado todo el mundo en la Liga Femenina. Nosotros, Girona y Campus Promete somos los únicos que no hemos hecho ningún movimiento en la plantilla desde que empezó la temporada. Si aparece una jugadora que nos pueda ayudar, la incorporaremos, pero no aparece esa base que pueda encajar», comentó.

Uno de esos equipos que sí se ha movido de forma efectiva ha sido el próximo rival del Al-Qazeres, el Lointek Gernika, al que visitará mañana en el primer partido del 2017. La baja de Laquinta Jefferson ha sido suplida por la experimentada directora de juego croata Antonija Misura («una jugadora mucho nivel», dijo Carbajal), mientras que la sustituta de Sandra Pirsic está al caer «y también será de mucha calidad». «A ver qué va pasando. ¡Igual el lunes tenemos aquí a alguien!», bromeó el técnico cacereño.

Por otra parte, el Al-Qazeres estudia si enviar a su equipo infantil a la Minicopa que se organizará paralelamente a la Copa de la Reina en Girona. «Para nosotros es un esfuerzo muy grande. La directiva está haciendo números y viendo cuál es montante total que supondría llevar al equipo de las pequeñas. Se tomará una decisión con los padres y en esas estamos, esperando a que terminen las navidades para reunirnos con ellos», adelantó el entrenador del primer equipo. El club está «encantado» de ir a Girona, pero «a efectos logísticos sería más fácil para nosotros Salamanca», la otra posible sede que finalmente fue descartada.