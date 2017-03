El tricampeón Márquez anuncia un Mundial "apasionante"

Marc Márquez, que está convencido de que este año “el Mundial de MotoGP será apasionante”, ha asistido hoy a la presentación de la nueva programación de Movistar+ específica para la temporada de MotoGP y al estreno de un documental sobre su figura y su quinto título mundial conquistado, el pasado año, en Motegi (Japón), tres grandes premios antes de finalizar la temporada.

El campeón ha explicado que ya está “casi recuperado” de su caída en los test, de la pasada semana, en Jerez, en los que se dislocó el hombro derecho, digamos que el sano: “Esta vez fue el bueno, el derecho”, ha añadido Marc, que incluso llegó a valorar la posibilidad de operarse del malo, el izquierdo, durante el invierno, “pero los médicos me dijeron que no estaba tan mal para eso”.

Con todo y pese a las molestias, Márquez ha señalado que “tardo un poquito más en recuperarme de los esfueroz de lo que pensaba, pero espero estar bien para los test de Catar (10-12 marzo), sino al cien por cien, sí al noventa”.





BUENA PRETEMPORADA

Márquez ha ofrecido una visión optimista de la pretemporada con la nueva Honda: “Es bastante mejor que la del año pasado y, por supuesto, hemos empezado mucho mejor que hace un año por estas mismos fechas, donde íbamos muy despistados. Ahora ya tenemos una base bastante buena y, por tanto, solo podemos ir a mejor. Tenemos aún margen para mejorar. En Australia dimos ya un paso adelante y, la próxima semana, en Catar, creo que podemos seguir avanzando”.

Respecto al pulso de esta temporada por el título de MotoGP, que en su caso sería el sexto de su carrera y el cuarto en categoría reina, Márquez ha dicho que “los rivales serán los de siempre y uno nuevo,Maverick Viñales; mi compañero Dani Pedrosa, siempre está en la pelea y lo veo muy recuperado; Jorge Lorenzo, a quien le está costando adaptarse a la Ducati pues es una moto muy distinta a la Yamaha, pero si logra dar un pasito más estará ahí por la pelea en Doha, seguro; y, como no, Valentino Rossi, que es un piloto más de carreras que de entrenamientos”. Para Márquez, el dominio mostrado por Viñales en los test de Malasia y Australia no ha sido una sorpresa: “Yo, después de Valencia, ya le veía muy fuerte por el campeonato de 2017”, ha reconocido.



OLVIDAR EL PIQUE CON ROSSI



De Rossi, que hace pocos días volvió a poner el dedo en la llaga en una entrevista en Italia, en la que dijo textualmente que “Lorenzo es menos falso que Márquez”, el de Cervera no ha querido reabrir heridas: “Si Valentino no quiere olvidarse del tema, allá él, yo hace tiempo que lo he olvidado”.

Movistar+ MotoGP, que tiene en exclusiva los derechos de retransmisión del Mundial, llega ya este año a un millón de abonados y dedicará amplios resúmenes y conexiones en directo a través de su canal en abierto, Cero, que llega a cinco millones de usuarios.