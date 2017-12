¿Un AVE con vagón-enfermería?

Paradoja en el viaje que esta mañana emprenderá el Cáceres Patrimonio de la Humanidad hacia Cataluña para enfrentarse mañana al Actel Força Lleida: lo hará cómodamente en AVE cuando llegue a Madrid, pero al mismo tiempo con la preocupación de que tiene casi media plantilla con problemas.

Ñete Bohigas ha tenido una semana complicada porque ha visto cómo poco a poco se le acumulaban las dificultades. Ya desde el último partido frente al Prat, Niko Rakocevic sufrió un fuerte golpe el cuádriceps, lo que le ha llevado a mal traer durante los últimos días y apenas ha entrenado.

Su presencia frente al Lleida es sumamente dudosa, pero incluso tiene menos posibilidades Luis Parejo, que está prácticamente descartado visto el estado del dedo pulgar de un pie. Apoyó mal en una de las sesiones y tiene muy mal aspecto, aunque hay que hacer más pruebas. El dolor que está sintiendo le ha impedido saltar más a la cancha estos días.

No son los últimos de la nómina. Los dos jugadores que ocupan la posición de ‘4’ en la plantilla, Rolandas Jakstas y Sergio Pérez, se han perdido días de trabajo por dolencias en la misma zona, la de la rodilla.

A todo ello hay que sumar que Pol Olivier se acaba de reincorporar y, tras jugar dos minutos ante el Prat, se le va a necesitar más frente al Lleida. «Físicamente no está mal, pero le falta la chispa que te da la competición y haber estado poco tácticamente con el equipo. Tiene una ilusión tremenda y está trabajando mucho», indicó ayer Bohigas, que prefirió poner buena cara al evidente mal tiempo.

«Intentamos volver a tener sensaciones positivas. Por trabajo no va a ser», indicó. Sus previsiones pasan por hacer un entrenamiento exigente en Lleida al llegar para poder ver así quién está en verdaderas condiciones de jugar. Si no, no arriesgará porque todavía queda mucha liga por delante y perder más tiempo a jugadores le dejaría en una mala situación. Como se ha visto en el caso de Olivier, el club es reacio a salirse del presupuesto haciendo incorporaciones, aunque sea temporales.

«Todos no van a estar. Y esto nos mata. No poder entrenar con continuidad, cinco contra cinco…», agregó Bohigas, al que le vino bien tener un día a su disposición al Jaguarzo Adepla, equipo vinculado de Liga EBA, para poder elevar el nivel. La falta de efectivos llegó a ser alarmante.

Todo eso en medio del habitual frío del Multiusos. «Estamos acostumbrados. Hay diez grados algunos días. Los equipos que vienen que se sorprenden. Son condiciones complicadas porque esta es una instalación enorme», lamentó. Pero siempre acaba sacando una frase en positivo: «No es el mejor momento. pero hay que competir. No vamos a pegarnos un viaje de tantas horas para no intentar ganar, estemos los que estemos».