La unidad B del Villanovense está lista para actuar

El Villanovense tiene este domingo un partido clave, no solo por la entidad del rival, ya que el Écija está en la mitad de la tabla también, sino por la situación de la enfermería del conjunto serón, con jugadores importantes lesionados para toda la campaña y con la duda de otros habituales titulares. Así se verá una alineación inédita en el Municipal Villanovense (12.00 horas), tanto por los nombres como por la disposición en el terreno de juego.

Las bajas anunciadas esta semana de Annunziata y Tapia y la duda de Carlos Andújar serán un quebradero de cabeza para Iván Ania, que ha tenido toda la semana para preparar un plan ‘B’. El entrenador del Villanovense prefiere olvidarse de los ausentes por el momento y centrarse en sus efectivos reales. «Venían siendo titulares durante toda la liga, es cierto que el equipo con esas bajas se debilita, pero no podemos caer en estar pensando todo el día en esas bajas», asegura.

Espera tener algo de fortuna y poder contar con algunos de los dudosos. Álvaro González parece que tendrá que esperar una semana más para jugar, pero Andújar sí tiene posibilidades de salir de inicio. «Tenemos a algunos que están reincorporándose al grupo y esperamos poder contar con todos para el partido del domingo», afirma el técnico el viernes. Jugadores que apenas han contado como Pablo Molina, Borja García o Trápaga podrían tener minutos dependiendo del dibujo que haya diseñado el entrenador asturiano.

A POR LA SALVACIÓN / Ania no quiere distracciones y durante toda la semana ha trabajado para que los que estén cumplan con el objetivo de los tres puntos. «Lo único que podemos hacer es centrarnos en lo que estamos». En este sentido recuerda que una victoria frente el Écija sería un paso casi definitivo para conseguir alejarse definitivamente del descenso y mirar a la zona alta. «Una victoria nos permitiría casi conseguir el objetivo de la salvación», recuerda.

El entrenador serón cree que la igualdad del grupo demuestra que no hay que estar confiado hasta que matemáticamente no se consiga el objetivo. «Está todo tan igualado que va a haber muy poca diferencia entre los equipos que consigan la salvación y los equipos que se vayan a meter en play off; ahora mismo la salvación está muy cara y el play off está barato con respecto a otros grupos esta temporada», subraya el preparador asturiano.

Por su parte, el Écija Balompié llega al Municipal Villanovense en una situación más delicada que los verdes, con cuatro puntos menos, con un colchón de seis del descenso. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que en las primeras jornadas llegó incluso a ser líder.

Ania destaca lo completo de su juego y su fiabilidad. «Es un equipo que tiene velocidad en banda, tiene buen juego interior, cuando juega con dos delanteros tiene mucha presencia en el área, e intenta presionar arriba».