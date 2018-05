La valentía de Sabas es el antídoto

El Extremadura vive una de sus semanas más ilusionantes de su historia. Quién lo iba a decir hace apenas siete días, cuando todo era depresión y desánimo en el entorno azulgrana. El triunfo en el estadio Romano y la recuperación de la cuarta plaza para depender de sí mismo en la última jornada ha vuelto a desatar un clima de euforia en Almendralejo.

Gran parte de culpa la tiene Juan Sabas, que ha sido el nexo de unión de todos los frentes abiertos. «Juan ha sido muy valiente en tomar la decisión de regresar. No es fácil lo que ha hecho y ahora sabe que sus triunfos serán los nuestros», confesaba el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, abiertamente delante del propio entrenador. Lo ha hecho en una entrevista de Radiogolex, donde por primera vez, ante el público, se volvieron a unir presidente y entrenador.

Franganillo ha confesado que la noche de la derrota ante el Badajoz no fue fácil, pero que tenía muy claro que si alguien podía voltear esta tesitura era Sabas. «Siempre hemos mantenido una buena relación, aunque algunos hayan querido hacer creer que había mal rollo. Para nada. Se tomó en su momento una decisión, pero Juan siempre ha tenido la sensación de que algún día regresaría».

El preparador madrileño también se sinceró: «A mí me apasiona entrenar y encerrarme en un vestuario. Estos nueve meses sin trabajar se me ha venido la casa encima. Cuando me llamó el presidente, no lo dudé. Sabía a dónde venía. El ambiente era similar al del año pasado. Si yo no estuviera convencido de que puedo meter al equipo en playoff, no hubiera venido». Sabas afirma que «tengo mucha fe en este equipo y en mi trabajo. Y creo que juntos nos vamos a clasificar».

Para el presidente del Extremadura ha sido esencial volver a contar con una persona «cercana al aficionado, con un discurso que llega a todo el mundo y una personalidad que conecta muy bien con la gente de Almendralejo».

Gran final / Ni Franganillo ni Sabas quieren oír hablar de posibles rivales en el playoff. «Hay un partido ante el Betis Deportivo que va a ser dificilísimo. Me tiene casi sin dormir y es nuestra gran final», admite el entrenador. Para el presidente «es, posiblemente, uno de los partidos más importantes de nuestra historia».

La expectación que ha creado la cita ha disparado la venta de entradas. El club ha anunciado que varias zonas de Tribuna Lateral y Preferencia están sin entradas y que en Fondo Norte ya no quedan localidades. Los socios pueden sacar entradas a precios populares que oscilan entre uno y tres euros. El objetivo es llenar el Francisco de la Hera para recibir a un Betis Deportivo que está descendido y en el que no jugará Aitor Ruibal, uno de sus mejores hombres, después de llegar a un acuerdo con el Cartagena para jugar con los murcianos la fase de ascenso. Ayer por la tarde ya solo quedaban entradas para el fondo sur, preferencia y tribuna lateral. Los abonados pueden adquirir entradas para esas ubicaciones a uno, dos y tres euros, respectivamente, mientras que si las comprar los no abonados los precios son de 3, 6 y 10.

De otro lado, el jugador Airam Benito fue operado este martes en Badajoz de su grave lesión de tobillo y tibia que se produjo durante el derbi de hace dos semanas ante el Badajoz. El jugador canario estará cuatro meses de baja y dice así adiós a la temporada. Para el partido ante el Betis Deportivo, el Extremadura tampoco podrá contar con Carlos Valverde, sancionado por acumulación de tarjetas, y continúa lesionado el capitán Willy, que ya se perdió el duelo del pasado domingo.