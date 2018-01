Van Dijk: "Yo no tengo la culpa de haber costado 85 millones de euros"

“Lo siento, no tengo nada que ver con el precio que se ha pagado por mí. Lo siento, son cosas del mercado. Yo no tengo la culpa de haber costado 85 millones de euros”. El holandés Virgil van Dijk, de 26 años, no podrá debutar hoy (16.00 horas), en partido de la Premier League, con el Liverpool en el campo del Burnley por problemas burocráticos, pero sí parece dispuesto a lucir la camiseta de los reds, el próximo viernes, en la eliminatoria de la FA Cup que enfrentará al equipo del alemán Jürgen Klopp frente al Everton, en un apasionado derbi.

Van Dijk, que ha escogido el nº 4 para su nueva camiseta, lleva ya un par de días entrenándose con el conjunto de Liverpool, después de convertirse, en este mercado de invierno que acaba de comenzar, en el defensa más caro de la historia, pues Klopp ha pagado por él 85 millones de euros al Southampton. Van Dijk se presentó, en las tribunas de Anfield, el pasado sábado, en el partido que enfrentó a su nuevo equipo con el Leicester City.

“En evidente que no tengo nada que ver con ese precio. No puedo hacer nada para evitar esas cosas”, ha comentado Van Dijk en su primera entrevista como rojo. “No es culpa mía, bueno, nunca es culpa del futbolista. El mercado está así. Yo lo único que puedo hacer es trabajar duro, muy duro, para ser lo mejor posible y, sobre todo, para rendir al 100 por 100 en cada partido. La verdad es que es el momento perfecto, tanto para mí como para mi familia, de llegar a Liverpool”.

MOURINHO CRITICA A KLOPP

Se da la circunstancia, cómo no, que la llegada de Van Dijk al Liverpool por esos 85 millones de euros ha disparado todo tipo de comentarios, muy especialmente en la persona de Jose Mourinho, que le ha recordado a Klopp lo que pensaba hace unos meses cuando el Manchester United pasó más de 100 millones de euros por el francés Paul Pogba.

En aquella ocasión, el técnico alemán del Liverpool dijo, con cierta ironía, que “si te gastas 100 millones en un futbolista y se lesiona, todo se va por le chimenea; yo, desde luego, no me gastaría el dinero así, lo emplearía de otra manera”. Ahora Mou ha pedido a los periodistas que le pregunten a Klopp por sus palabras tras gastarse una auténtica millonada en un defensa central, que, según la opinión de muchos expertos, no los vale y no le va a garantizar al Liverpool encajar menos goles de los que encaja.