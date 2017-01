Van Gaal se retira de los banquillos tras una tragedia familiar

Louis Van Gaal se retira. El exentrenador del Barça, el Manchester United y la selección de Holanda, entre otros, ha terminado su carrera de entrenador tras una tragedia familiar, según informaron los medios holandeses este martes.

El técnico holandés, de 65 años, se encuentra sin trabajo desde que el Manchester United lo despidiera en mayo del año pasado, pero ha rechazado una oferta lucrativa de China.

"Podría haber ido allí (China), pero todavía estoy aquí", dijo Van Gaal a 'De Telegraaf'. "Han sucedido tantas cosas en mi familia que me he visto obligado a mirar las cosas de manera diferente."



La muerte repentina de su yerno ha sido el catalizador de su retirada, según dijo. "Había dicho, después de dejar el Manchester United, que pararía, luego cambié de idea y pensé en un año sabático. Pero ahora creo que no volveré a entrenar".



LA OPORTUNIDAD DE INGLATERRA



Cuando se le preguntó si no le quedaban ambiciones que cumplir, Van Gaal dijo: "No, en realidad no. Tengo todo en mi vida. Me resulta aburrido mencionarlo todo, pero mira los países donde he trabajado y el nivel de los clubs que he entrenado. No me falta nada".

"Realmente -añade- quería acabar después del Mundial de Brasil del 2014, pero luego surgió la oportunidad de Inglaterra, y ese es un país fantástico para entrenar y que ahora también está en mi currículum".



EN LA GUILLOTINA



Van Gaal indicó que ganar la FA Cup del año pasado, con el telón de fondo de la caída inminente, fue el mayor logro de su carrera. "Estaba frente al pelotón de fusilamiento en los últimos seis meses, mi cabeza estaba en la guillotina, puesta allí por los medios de comunicación ingleses. Entonces en esas circunstancias es cuando debes intentar mantener tu visión y liderar a los jugadores del Manchester United".