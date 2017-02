Vara elogia a las bases del deporte y apuesta por recuperar el ciclismo en Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha presentado al equipo ciclista Bicicletas Rodríguez Extremadura, de Villafranca de los Barros (Badajoz), en un acto en el que ha elogiado a las bases del deporte como "algo esencial".

"En España nos tenemos que dar cuenta de que ha habido élites cuando ha habido bases", ha recalcado Vara, quien ha apuntado también que "no puede haber élite si no hay inversión, no hay patrocinios y no se da importancia al valor que eso tiene", por lo que ha valorado la "labor callada" que este equipo ciclista lleva haciendo "muchos años" para salir "adelante".

Fernández Vara, durante su intervención en la sede de Presidencia de la Junta, ha asegurado que otorga "extraordinaria importancia al deporte" y al "deporte en equipo", por lo que ha abogado por "recuperar el ciclismo como elemento importante dentro de la pléyade de deportes" de la región.

Asimismo, ha asegurado que va a "apostar siempre por el valor" del deporte en la formación de los jóvenes, en la "formación de sus mentes y de su cuerpo", ha apostillado.

Igualmente, sobre el equipo ciclista que se ha presentado, ha dicho que sus miembros son "buenos ejemplos" porque han "apostado" por hacer lo que les gusta "sacrificándose", y ha puesto en valor la "afición al ciclismo brutal" que hay en Extremadura.

Por su parte, el manager de este equipo, Alfonso Rodríguez, ha explicado que Bicicletas Rodríguez Extremadura está formado por doce corredores y que son "posiblemente el equipo más joven de España" ya que han llevado a cabo una "renovación generacional".

Así, ha manifestado que "probablemente" les "toque sufrir" en las próximas competiciones pero ha augurado que "quizá en un par de años" puedan estar "tan arriba como el año pasado o en temporadas anteriores".

Finalmente, el corredor más veterano del conjunto, Jesús Montero, ha resaltado los "valores personales increíbles" que adquieren con este deporte y ha apuntado que el paso a profesionales es su "ilusión".

Cabe destacar que además de Fernández Vara, a esta presentación también han acudido los miembros del equipo, sus responsables y patrocinadores, el alcalde de Villafranca de los Barros (Badajoz), Ramón Ropero, y la directora general de Deportes, Conchi Bellorín.