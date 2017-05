Victoria insuficiente del Mérida

No pudo ser. El Mérida remó hasta la última jornada por colarse entre los cuatro primeros y en la última cita estaba obligado a ganar y a esperar que el Recreativo de Huelva también lo hiciera en Cartagena, los emeritenses ganaron, pero los recreativistas no pasaron del empate sin goles, por lo que el equipo que termina como cuarto clasificado es el Cartagena.

Se notó en la primera parte en los jugadores del Mérida la tensión por lo que se estaba jugando. Cierto es que enfrente estaba el colista y que el Mérida tuvo ocasiones en el primer acto para adelantarse, pero no lo es menos, que hubo errores no forzados por parte de los locales y que los visitantes llegaban con relativa facilidad a las inmediaciones de la portería de Mandaluniz.

Conforme pasaban los minutos, la tranquilidad por no jugarse nada por parte de los visitantes, daba lugar a que fueran dominando el centro del campo, aunque sin generar excesivo peligro, más allá de un remate alto de Sergio Camacho en el minuto 12. Seis minutos después sería el local Óscar Rico el que mandara alto un zurdazo desde la frontal.

Teniendo en cuenta lo que se jugaba el Mérida, en la primera parte estaba el partido más cerca de lo que quería La Roda, sin llegadas a ningún área y con buen manejo en el centro del campo visitante. Aunque el Mérida no terminaba de estar a gusto, a lo largo de la temporada, el equipo de Eloy Jiménez ha demostrado que a veces se mueve a latigazos cuando el rival no lo espera. A la media hora de partido, Hugo Rodríguez filtra un pase a Aguza que se había quedado en el área por una jugada anterior. El central hace un quiebro, cual si fuera un delantero habilidoso, y provoca el penalti de forma clara. De esta manera llegaría la ocasión realmente clara para poner la tranquilidad en la parroquia romana, sin embargo, Hugo Rodríguez, que estaba siendo un seguro desde los once metros durante la campaña, lanzó a la izquierda de Andrés Romero que adivinó las intenciones, salvando a los suyos. Todavía tendría el Mérida otra ocasión clarísima a dos minutos del descanso. El propio Hugo Rodríguez disparó duro desde la frontal, el rechace de Romero le cayó a Yacine y con el portero caído. De forma espectacular, el cancerbero volvió a salvar a su equipo sacando un pie salvador al remate de Yacine.

Obviamente, todo el Romano estaba pendiente del Cartagonova. Los dos partidos llegaban al descanso con empate a cero, pero los aficionados emeritenses tenían la sensación de que hasta que el Mérida no consiguiera el primer gol, el partido se le iba a hacer muy difícil.

LOS GOLES / El primer tanto llegó pronto, a los doce minutos de la reanudación, falta desde la frontal ensayada donde intervienen Óscar Rico y Hugo Rodríguez para jugar en corto, habilitan a Diego Cascón, incrustado en la barrera y se desmarca para meter el pase de la muerte que aprovecha de forma espectacular Álex Bernal, pues la pelota se le quedó atrás y utilizó como recurso un asombroso taconazo para el 1-0.

Con el Mérida por delante, La Roda baja los brazos y los locales matan el partido. Antes de que Ale Díez marcara el segundo en una gran jugada individual en el 71, el propio lateral fue ovacionado al mandar un balón al palo en una gran parábola. A partir del segundo gol, ya no habría historia en el Romano. El tercero y definitivo sería obra de Diego Cascón al marcar a placer en el segundo palo un gran centro, de uno de los protagonistas, Ale Díez. Pudo llegar el cuarto, en un disparo al palo de Óscar Rico a cuatro minutos para el final.

El partido acabó antes que en Cartagena, por lo que siempre quedará la imagen de todos los futbolistas en el círculo central esperando a que acabara el otro partido, mientras que los aficionados les ovacionaban. Toda la plantilla y el propio Eloy Jiménez dieron la vuelta al estadio aplaudiendo a la afición como signo de agradecimiento.

mérida 0

la roda 2

3Goles: 1-0 Álex Bernal, min.75; 2-0 Ále Díez, min.71; 3-0 Diego Cascón, min.77.

3Árbitro: Caucelo Sace, Andaluz. Amonestó con la tarjeta amarilla a los visitantes Pablo García y Samu.

3Estadio: Municipal Romano.

3Espectadores: 5.000.

3Mérida: Mandaluniz (Raúl Bernabeu, min.83), Ále Díez, Aguza, Ayoze, Rubén Lobato (Mongil, min.69), Pardo, Álex Bernal, Hugo Rodríguez, Óscar Rico, Diego Cascón y Yacine (Carlos Rodríguez, min.75).

3La Roda: Andrés Romero, Pablo García, Fragoso (Jiawei Liu, min.72), Alcántara, Connor, Ángel Luis, Samu (Pepe Palau, min.68), Sergio Camacho, Iván Sales, Bolo y Mejías.