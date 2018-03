Victoria necesaria del Mérida

El Mérida necesitaba ganar y lo consiguió (3-1). Por momentos fue superior al rival, sobre todo en el arranque. También tuvo momentos de dudas, principalmente cuando consiguió empatar el Betis Deportivo. Pero los dos goles postreros dieron lugar a un final de partido plácido.

La contundencia del resultado (3-1) no refleja las sensaciones que se vieron en el Romano ayer, pero lo importante era volver a sumar de tres en tres.

Salió el Mérida con el once más ofensivo posible: dos delanteros (Iván Aguilar y Javi Gómez) y un doble pivote para tener la pelota con Julio de Dios y Checa. Kike Pina volvió a la titularidad en el lateral zurdo, lo que supuso que Santi Villa adelantara su posición.

Con dicho talante ofensivo salió el Mérida al partido, buscando presionar en campo contrario y de esta forma tuvo dos opciones con cierto peligro en los primeros diez. Sin embargo, conforme avanzaba el choque, el filial bético fue entrando en contacto con la pelota demostrando la calidad individual que atesora y la filosofía de juego de toque que quiere siempre mostrar, aunque en ocasiones carente de mordiente arriba.

En esos minutos el Mérida se mostraba más a gusto en la faceta ofensiva que defensiva, donde estaban empezando a aparecer dudas, hasta que en el minuto 26 llegaría el primer gol del partido. Godswill primero conseguía salvar un ataque peligroso de los béticos, para en la jugada siguiente ser el encargado de romper por la banda derecha para centrar al pecho de Julio de Dios, el cual tras controlar y dejarla botar, empalaba un remate preciosista a la media vuelta que colaba la pelota en la escuadra derecha de Dani Rebollo.

El Romano volvía a celebrar un gol, además de bella factura, lo que debía hacer que el partido se convirtiera en algo más plácido, sobre todo cuando tres minutos después Jaime veía la segunda amarilla por una falta sobre Kiu que dejaba a los suyos con un jugador menos con muchos minutos por delante. Pues el efecto fue el contrario. Kaptoum se hizo el dueño del centro del campo y prácticamente no se notaba que su equipo estaba con un jugador menos. El Mérida seguía mostrando dudas defensivas sobre todo a balón parado, porque no era contundente en los despejes. De esta forma llegaron dos ocasiones muy peligrosas para los visitantes. Primero en un remate de Carlos que mandó al larguero y después en un rechace que cazó el propio Kaptum en la frontal y que se fue fuera por muy poquito.

A los tres minutos de la reanudación Germán tuvo que sustituir a Javi Gómez, con problemas físicos. El plan no cambiaba, aunque el talante del Mérida era distinto al del inicio el choque. Salió muy dominador el cuadro visitante y tuvieron el premio del gol en el minuto 50 tras trenzar una buena jugada en línea de tres cuartos con asistencia del omnipresente Kaptoum a Redru quien no falló en el mano a mano.

No podía empezar peor la segunda parte y se notaba en las dudas que mostraba el cuadro romano. Cierto es que el Betis Deportivo prácticamente no puso a prueba a Felipe Ramos, pero también lo era que el Mérida no olía la pelota ni generaba peligro. La solución llegó a balón parado. A veinte minutos para el final, Santi Villa lanza un córner a la cabeza de Germán, el remate de éste es repelido por el portero e Iván Aguilar muy atento dentro del área chica se hace con el rechace y vuelve a poner a los suyos por delante. Cabe destacar que en la celebración fue a abrazarse con el míster formando una piña todos los jugadores en la zona del banquillo.

La tranquilidad la pondría Julio de Dios tres minutos después, adelantó la presión y se aprovechó de un error de Kaptoum para robar la pelota y cuando entraba en el área mandaba un zapatazo a la escuadra para de esa forma hacer que el tramo final del choque fuera tranquilo para la parroquia local. La victoria también supone que el cuadro emeritense le tenga ganado el goal average particular al filial bético.

La mala noticia para el Mérida es que no podrá contar con Chema Mato ni con Kike Pina por acumulación de tarjetas para el partido del próximo sábado (18.00 horas) en Lorca. Será una jornada clave ya que se enfrentan los seis últimos clasificados entre ellos.

MÉRIDA 3

BETIS DEPORTIVO 1

3Goles: 1-0 Julio de Dios, min.26; 1-1 Redru, min.50; 2-1 Iván Aguilar, min.70; 3-1 Julio de Dios, min.74.

3Árbitro: Cid Camacho. Castellano-leonés. Amonestó a los locales Kike Pina, Checa, Julio de Dios y Chema Mato, y al visitante Nacho. Expulsó con doble amarilla al visitante Jaime en el minuto 29.

3Mérida: Felipe Ramos, Godswill, José Cruz, Javi Chino, Kike Pina, Checa, Julio de Dios, Kiu (Esparza, min.53) Santi Villa, Iván Aguilar (Chema Mato, min.80) y Javi Gómez (Germán, min.48).

3Betis Deportivo: Dani Rebollo, Pozo (Yosimar, min.80), Nacho, Carlos, Redru, Julio Gracia, Jaime, Kaptoum, Uche (Rober, min.88), Abreu y Aitor Ruibal.