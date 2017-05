El Villanovense busca en Sanlúcar el subcampeonato

El Villanovense tiene esta tarde en Sanlúcar de Barrameda (18.00 horas) la posibilidad de poner la guinda a un campeonato histórico. Una victoria o un empátate permitiría a los serones terminar segundos, un puesto que da algunas ventajas a la hora de disputar el play off, pero que sobre todo dota a los verdes de una dosis extra de confianza por lo que significa, terminar la liga por delante de algunos grandes equipos y presupuestos como Murcia, Cartagena, Melilla o el propio Mérida.

«Hemos conseguido el objetivo, ahora hay que pensar en amarrar esa segunda plaza y preparar el play off, porque nuestras posibilidades están ahí», señala el entrenador del Villanovense, Manolo Sanlúcar, quien no quiere renunciar a la segunda plaza. Pero toca pensar también en lo que vendrá después.

Para el técnico serón el partido en Sanúcar de Barrameda es prioritario, pero lo es aún más el partido de play off de la semana siguiente. De ahí que se haya anunciado rotaciones. El primero de ellos, y el más llamativo, será el debut del portero Joaquín. Wilfred ha sido el único jugador de la plantilla que lo había jugado todo hasta hoy y Sanlúcar quiere premiar la labor del meta extremeño. Además, tampoco se pondrá en riesgo a los jugadores apercibidos con tarjetas, como Pajuelo y Tapia, y los que tienen molestias, como Jesús Rubio, que sigue sin entrenar con el grupo. Podría entrar en el once Mustafá, quien lleva varias semanas lesionado, aunque calentó el pasado fin de semana sin llegar a intervenir. Además, Iván Pérez, Javi Sánchez y Curro cumplen ciclo de amarillas.

A pesar de conseguir los objetivos, Sanlúcar exige a su equipo un paso más para competir en la fase de ascenso. «Psicológicamente el equipo está muy fuerte, pero creo que podemos mejorar todavía», afirma, y reclama a su equipo mantener algo más el balón y liberarse un poco más. «Hemos necesitado algo más de confianza con el balón», señala.

Su rival, el Atlético Sanluqueño, ya está descendido. A pesar de hacer una buena segunda mitad del campeonato, el conjunto gaditano no ha podido llegar a esta última jornada con opciones. A pesar de ello, el entrenador del Villanovense no se fía y alerta de las dificultades que se pueden encontrar en el campo de El Palmar. «Es un club que fácilmente le da opciones de la cantera, no me extrañaría que entrase cualquier juvenil», recuerda Sanlúcar. No obstante, afirma que en el ADN de este equipo está el competir. «Ha hecho una segunda vuelta buenísima y el domingo los once que salgan van a correr mucho, van a trabajar mucho y van a intentar dar esa alegría a su afición».