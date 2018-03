El Villanovense no se deja ir y ficha a Juanmi para la izquierda

Un síntoma de que en el Villanovense no se conforman ya con la permanencia es que sigue reforzándose. El club anunció ayer la incorporación de un nuevo futbolista para los siete partidos que quedan de temporada. Las bajas de Dieguito, Tapia, Álvaro González y Annunziata (todos zurdos) han obligado a los serones a incorporar a una nueva pieza para la banda izquierda. Se trata de Juanmi, procedente del Cerceda, colista del grupo I de Segunda B.

Juan Miguel Heredero García (27-07-1993) puede jugar tanto de lateral izquierdo como de interior, aunque en su último club lo hizo más en posiciones defensivas. Canterano del Albacete Balompié ha pasado también por Leganés B, Valladolid B, La Roda, Somozas, Torrevieja y Tudelano, antes de recalar este año en el club gallego. Con el Cerceda ha jugado 22 partidos de liga (20 como titular).

Coquetear con los puestos de descenso ha quedado atrás, como un mal recuerdo y ahora resulta que el equipo que parecía abocado al sufrimiento puede afronta una oportunidad de hacer otra vez historia.

Aunque Iván Ania quiere mantener la calma y no caer en la euforia lo cierto es que en el vestuario los futbolistas están motivados porque el Villanovense no sólo ha mejorado en resultados, también en juego.

«Prácticamente la permanencia la tenemos ya en nuestras manos y a partir de ahora podemos aspirar a cosas bonitas, queremos la Copa del Rey». Así de atrevido se mostraba Curro tras el partido ante el Écija, en el que dio una auténtica exhibición. Abrió el marcador tras forzar a su rival a perder un balón, llegar al área y marcar y después dominó la medular con calidad y criterio.

El sevillano está en uno de sus mejores momentos de forma justo cuando más se le necesita. «Yo personalmente me encuentro muy bien, siempre he trabajado, siempre he estado al pie del cañón, cuando he tenido que salir de titular igualmente he entrenado fuerte», asegura.

Curro admite que el equipo siente que se ha liberado de cierta presión una vez que se han alejado del descenso y que esto influye en el juego: «Ahora el equipo puede disfrutar más de lo que antes lo hacía, porque estaba más agarrotado por el tema de la permanencia y ahora nos soltamos un poco más».

Reconoce además el buen estado físico de la plantilla, lo que les está permitiendo llegar al final de los partidos bien y marcar: «El equipo físicamente se encuentra fuerte, a pesar de las circunstancias con las bajas que estamos teniendo desgraciadamente. Pero el trabajo del preparador físico es bueno y estamos muy bien».

De momento no vaticina cómo acabará el Villanovense esta campaña, aunque sí que están dispuestos a luchar por todo una vez que han llegado hasta la séptima plaza. «La verdad es que al principio pensaba más en la permanencia, pero ahora que la tenemos sellada, pues todo lo que sea intentar pelear por estar lo más arriba posible bienvenido sea».