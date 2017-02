El Villanovense, obligado a no especular con el Córdoba B

El Villanovense vuelve a plantearse el reto de recuperar la senda de la victoria después de un inicio de segunda vuelta en la que ha sembrado bastantes dudas, pero en la que sigue peleando por meterse entre los cuatro primeros. El rival de hoy, el Córdoba B (12.00 horas), que se encuentra en el puesto de promoción, parece el idóneo en estos momentos para los serones, aunque ya todos los equipos juegan al máximo cada partido.

Después de muchas semanas en los puestos de privilegio, el Villanovense es ahora quinto, pero su entrenador asegura que no hay más ni menos presión que en jornadas anteriores y que van a pelear por volver a donde estaban. «Una vez que estás fuera lo que queremos es volver a entrar, estamos en la jornada 26, con un equipo que está a un punto de entrar en play off; ya os digo que en estas 13 jornadas nos vamos a dejar la vida por meternos entre los cuatro primeros», declara Manolo Sanlúcar.

Como no podía ser de otra manera, el equipo ha trabajado esta semana en los aspectos que mejor le han ido en lo que llevamos de campaña, tener el balón e intentar jugar con velocidad. El entrenador serón cree que una de las claves va a ser la velocidad a la hora de tener la pelota para jugar con verticalidad. «Nosotros, cuando tengamos el balón, evidentemente tenemos que ser un equipo mucho más punzante, tratar de desorganizarles y buscar rápidamente portería, porque son un equipo que se organiza rápido». Además cree que el principal peligro para su equipo es concederles espacios a la espalda de la defensa por la velocidad de algunos de sus hombres. «Tienen gente, sobre todo de medio campo hacia adelante, con capacidad para hacer gol», recuerda.

«Ahora mismo estamos en un estado físico muy bueno, en la línea que nosotros íbamos buscando, llegar al mejor estado posible en las últimas diez semanas, y ese objetivo a nivel físico que nos habíamos planteado se está cumpliendo», recordó el técnico de Bornos.

Sanlúcar reveló que algunos de sus jugadores han tenido problemas físicos esta semana y que su participación no es segura hasta última hora. No obstante, el Villanovense ha mantenido en secreto el nombre de estos futbolistas. Quien sí volverá al once inicial con casi total seguridad será el central Morgado después de cumplir su partido de sanción.

El filial cordobés en su feudo ha dejado escapar bastantes puntos. Solo han ganado dos partidos en casa, han empatado seis y han perdido cinco. «Es un filial y como siempre el rendimiento puede ser una incógnita, aunque ellos son un equipo muy competitivo, con mucha calidad y velocidad y ritmo», recuerda Sanlúcar.