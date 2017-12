El Villanovense quiere su primer triunfo fuera de casa en Córdoba

El Villanovense puede poner la guinda a un buen mes de competición si consigue, por fin, la ansiada primera victoria fuera de casa esta temporada. Tres puntos que darían más valor al empate de la semana pasada y que acercaría a los serones a los puestos de privilegio a sólo una jornada para terminar la primera vuelta.

Los serones vuelven a tener una semana corta y protagonizarán el partido adelantado de la jornada ante un Córdoba B (18.00 horas) que no pasa por su mejor momento de la temporada. Pero la carga de partidos se lleva mejor si se arrastran buenos resultados como les pasa a los pupilos de Iván Ania, que quizá estén en el mejor momento de la temporada, a dos puntos de play off y ya con seis por encima del puesto de la promoción. Algo, que en una liga tan igualada, tiene mucho valor, aunque de momento a la plantilla y al entrenador no les gusta mucho mirar a la clasificación. «Nosotros vamos partido a partido y no miramos más allá», declaraba el técnico tras jugar contra el Mérida.

El entrenador asturiano confirmó las bajas de Dieguito y de Elías por sanción. Por lo tanto, parece que Jacobo volverá a ser titular. La duda volverá a estar de nuevo en la delantera, aunque Ania aseguró que Allyson ya se había recuperado de sus problema en el hombro izquierdo y no es descartable que Pedro Beda vuelva a la titularidad. «Sería muy importante ganar en Córdoba por clasificación y por moral de cara a las vacaciones», aseguró el entrenador serón.

Por lo tanto, no se vaticinan muchos cambios en el once inicial y tampoco en el planteamiento del encuentro. La idea es volver a crecer desde la seguridad atrás y la intensidad durante los 90 minutos. «Diez de las 17 jornadas que jugamos quedamos la portería a cero. Somos un equipo difícil de ganar».

NUEVO ENTRENADOR / El Córdoba B está en la parte baja de la clasificación, con 19 puntos, empatado con el puesto de promoción. El equipo cordobés sólo ha podido conseguir dos victorias en su campo (contra Murcia y Melilla), con cuatro empates y dos derrotas. La semana pasada perdieron contra el UCAM de Murcia. Los verdiblancos estrenan nuevo entrenador, José María García Cuadrado, que sustituye a Jorge Romero, ascendido al primer equipo. «Planteamos el partido como si estuviera su antiguo entrenador», recuerda Ania.

El Villanovense tiene en sus manos poder terminar la primera vuelta muy arriba, incluso en puestos de play off, pero todo pasa por conseguir la primera victoria lejos de sus estadio. En la siguente jornada, la última de la primera vuelta y también del año, el equipo de Iván Ania recibirá al Marbella, segundo clasificado ahora