El Villanovense, a recuperar su mejor versión para luchar por la Copa

El Villanovense quiere hacer disfrutar a sus aficionados y para ello el objetivo es pelear por clasificarse para la Copa del Rey, algo que pasa por ganar a un rival directo por este puesto, el UCAM de Murcia (18.00 horas), pero con el objetivo principal de la temporada conseguido los serones tienen que volver a recuperar su mejor versión.

«Estoy seguro que el domingo vamos a volver a ser el equipo reconocible que fuimos durante casi todo el año». El mensaje del entrenador del Villanovense, Iván Ania, es claro. No quiere que la buena imagen que han mostrado en casa se tire por la borda en los últimos partidos. «Debemos marcharnos de vacaciones con la sensación del deber cumplido y de haber peleado por todo y por haber quedado lo más arriba posible», dice.

A las bajas habituales de las últimas semanas de Dieguito, Annunziata y Tapia, se podría sumar la de Kamal, que será duda hasta hoy mismo. Con esa duda parece claro que Pajuelo y Curro repetirán en el centro del campo. Álvaro González y Andújar podrían salir de inicio en las bandas y la duda estará en saber si Borja García repetirá de media punta con Allyson o si Ania optará por volver a los dos delanteros metiendo a Diego de inicio. Aunque después de las dos últimas derrotas no es descartable alguna novedad más en el once de los verdes.

El entrenador de los serones admite que puede que en estos dos últimos partidos haya habido momentos de relajación. Para él es normal después de la tensión vivida en algunos tramos de la temporada, pero recuerda que los suyos han sido competitivos en los momentos importantes. «Es casi imposible que el equipo no tienda a estar más relajado».

Por su parte, el UCAM Murcia lleva toda la temporada en los puestos de arriba, pero no ha terminado de dominar ni de asegurarse el play off. De hecho, solo tiene dos puntos más que los serones. No ganar en Villanueva de la Serena supondría para los murcianos despedirse casi de manera segura de jugar por el ascenso e incluso de la Copa del Rey y sería el cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria.

Para Ania es uno de los mejores equipos del grupo, que desde que cambió de entrenador busca tener más el balón y hacer un juego más elaborado. «Es un rival que como plantilla que es una de las mejores del grupo, me atrevería a decir que de la categoría, que lleva dos partidos con Munitis con el que ha cambiado un poco el estilo», asegura el técnico asturiano, que cree que los pimentoneros irán «a por todas».

Este será el penúltimo partido en casa del Villanovense esta campaña. Después vendrán los dos derbis seguidos. Los serones saben que no solo hay puntos en juego, la imagen también es importante.