El Villanovense retorna de vacío

Vio truncada su buena dinámica de resultados el Villanovense (dos empates y dos victorias) en la tarde de ayer, cayendo por 2-0 en un desangelado Arcángel de Córdoba ante un filial califal muy efectivo en el juego contragolpe. Laro Setién, con un espectacular zurdazo, y Waldo Rubio, en la recta final del encuentro, sentenciaron a un cuadro serón que apenas puso en apuros al meta local Marcos Lavín. Sólo Pedro Beda, en el primer tiempo, rondó el gol para los ‘lobos’.

Trató el conjunto serón de imponer su ritmo de inicio pero delante se topó con un filial respondón y que generó la primera acción de peligro. Aguado sirvió desde el córner pero Rubén no acertó con su remate a portería. El balón era de los cordobesistas, obligando a Kamal y Pajuelo, héroe la temporada pasada con el trallazo de la victoria, a fajarse en la medular con su derroche físico. Sebas Moyano probó fortuna con un lanzamiento que se marchó excesivamente desviado.

El primer acercamiento de los ‘lobos’ no llegaría hasta el minuto 20. Servicio desde la esquina para los verdes, ayer con su segunda equipación, y Pedro Beda que veía cómo Marcos Lavín salvaba su remate sobre la misma línea de gol.

MÁS BALÓN LOCAL / Monopolizaban el balón los de José María García, promocionado desde el Juvenil B tras el baile de entrenadores que ha provocado la destitución de Juan Merino en el primer equipo, pero los de Iván Ania apenas pasaban apuros para contener las acometidas de un adversario con muy poca pólvora debido a las ausencias. Sin Waldo Rubio ni Ebwelle, los cordobesistas han perdido punch en los últimos metros. El Córdoba B sólo inquietaba en lanzamientos largos a una retaguardia serona que se mostraba muy sólida.

Se entraba en la recta final del primer tiempo y el Villanovense daba un paso adelante. Presión alta de Pedro Beda que robaba a Soler, Annunziata que abría hacia Jacobo pero el canterano del Real Madrid puso un centro muy blando y fácil para defensa del filial. Así, con poco más, se alcanzaría el asueto de un encuentro anodino y sin apenas ocasiones.

Leandro tuvo que multiplicarse en portería para evitar que el Córdoba B se adelantara en el marcador. Primero en un remate franco de Hornero que el portero envió a saque de esquina. Y en el servicio del mismo, fue Aguado el que puso en apuros al meta serón. Iván Ania se vio obligado a retirar a Jacobo, con molestias física, y dio entrada a Allyson, retocando así el técnico asturiano su esquema a un 4-4-2.

Sobre la hora de juego pudo hacer Hornero el 1-0 en la mejor ocasión de los de José María García en todo el partido. Fue la antesala del 1-0. Antes, Annunziata había servido un saque de esquina muy cerrado que Pedro Beda no pudo cazar. El contragolpe posterior desembocaría en el 1-0. Gran jugada coral, con numerosas combinaciones y Laro Setién que se sacó un potente zurdazo para colocar al Córdoba B por delante en el luminoso.

No se acabaron ahí las malas noticias para Iván Ania, que en la siguiente jugada tuvo que retirar a Allyson del campo por un dolor en la rodilla. Pudieron equilibrar los ‘lobos’ en una acción por banda de Annunziata, muy activo durante el partido, pero su centro envenenado al área no encontró a Pedro Beda por milímetros. Instantes después fue Kamal el que no encontró portería en un disparo lejano que se perdió por encima del travesaño.

Presionaba ahora el ‘Villano’ en busca del empate ante un Córdoba B al que le escaseaba la gasolina. Sin embargo, aún se guardaba una bala en la recámara el filial califal. Waldo Rubio, que tenía las piernas frescas, superó a Leandro. Restaban tres minutos más el añadido y los verdes arrojaron la toalla.

El filial incluso pudo ampliar distancias en el tramo final en una acción que Luis García salvó sobre la misma línea de gol. Fue una tarde, en definitiva, para olvidar en el seno serón.

CÓRDOBA B 2

VILLANOVENSE 0

3Goles: 1-0, Laro Setién (min. 63). 2-0, Waldo (min. 87).

3Árbitro: Martínez Montalbán. Amarilla a Drommel por los locales; y a los visitantes Javi Barrio y Annunziata.

3Estadio: Nuevo Arcángel.

3Espectadores: 200.

3Córdoba B: Marcos Lavín; Eric, Rubén García, Soler, Marcos Drommel (Kevin, min. 58); Hornero, Ortega; Aguado, Laro Setién (Waldo, min. 75) , Moyano; Andrés Martín (Borja, min. 87).

3Villanovense: Leandro; Arroyo, Barrio, Javi Sánchez, Tapia; Pajuelo, Kamal; Andújar (André, min. 75), Annunziata, Jacobo (Allyson, min. 52) (Luis García, min. 67); Pedro Beda.