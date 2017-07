"Villar ya es historia en el fútbol español"

En medio del escándalo de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha habido un hueco para el fútbol con el atípico sorteo del calendario. Sin asambleístas, con apenas algunos representantes de los equipos de Primera, se ha establecido el calendario para la próxima temporada en un acto que apenas ha durado media hora. Tras conocerse los emparejamientos ha habido tiempo para charlar del tema de Villar.

AIRE FRESCO

El más contundente a la hora de analizar la situación provocada por el encarcelamiento del presidente de la RFEF ha sido Javier Tebas. El presidente de la La Liga no hay dudado en apuntar que Villar "es historia en el fútbol español, le deseo lo mejor pero ahora toca acabar con el 'villarismo', cambiar a los que están a su alrededor e iniciar una nueva etapa y que entre aire fresco", ha afirmado Tebas.

El dirigente ha apuntado que se presentará como acusación particular en el proceso con el todavía presidente de la RFEF. Tebas considera que aún hay muchas cosas que deben salir a la superficie dentro de la corrupción en la federación. "Van a salir muchas cosas que yo sospecho, algunas vinculadas a otras instituciones del estado español. Estamos ante una verdadera organización para delinquir. Las sorpresas ni han terminado", ha manifestado Tebas.

INHABILITACIÓN

Sobre el futuro de Villar, el presidente de la La Liga da por segura su inhabilitación, algo que ha deslizado el ministro de Cultura, Méndez de Vigo. Tebas apunta a una Junta Gestora que disuelva la asamblea y que se dé "un escenario idóneo para llevar a cabo unas elecciones". "El CSD debe tomar medidas porque el fútbol español está por encima de todo y la federación y La Liga seguirán organizando los campeonatos. Soy optimista porque empieza una nueva época", ha añadido Tebas.

LOPETEGUI PIDE QUE SE HABLE DE FÚTBOL

Julen Lopetegui también se ha referido a la situación creada en la federación tras el encarcelamiento de Villar. El seleccionador español ha deseado que todo se aclare cuanto antes y ha recordado el trascendental encuentro de clasificación para el Mundial de Rusia entre La 'Roja' e Italia el 2 de septiembre ante Italia. "Con Villar hemos tenido un trato exquisito y le estamos eternamente agradecidos. Espero que todo se aclare cuanto antes y se empiece a hablar solo de fútbol", ha declarado Lopetegui.

José María Calzón tampoco ha querido entrar a valorar el asunto de Villar. "Prefiero no comentar estos temas. No me gusta que pasen estas cosas que hacen daño al fútbol español. La federación o el Gobierno sabrán lo que tiene que hacer. Yo pondría la mano en el fuego por Villar, pero eso es algo que ya hice con un jugador y perdí", ha afirmado Calzón.

GRABACIONES

"Hay que estudiar el auto en profundidad", ha afirmado Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas Espaloles (AFE). Ni él ni nadie ha valorado el auto del juez Pedraz en cuya redacción aparecen manifestaciones de Villar que fueron grabadas. En una de ellas, el presidente le dice a Julio Cabello que si apoya la candidatura contraria "vas en mi contra también y si gano las elecciones, despídete. Y si pierdo, con este señor que le has hecho perder, despídete también".

Tampoco se ha referido el delegado del Espanyol a las frases de Javier Clemente a Juan Padrón, vicepresidente de la federación y presidente de la tinerfeña, "Te dije que entraba el de Murcia, le han metido. También al cara dura de Bilbao; han metidos a muchos más. Son votos comprados ¡joder Juan!, apoyos comprados. Decir amén por llevarse unos dineros", afirmaba en la grabación el exseleccionador español.