Una vuelta «a cara de perro»

Diez puntos se dejó atrás el Cacereño en la primera vuelta y no sabe su técnico, Adolfo Muñoz, si en la segunda serán más o menos, pero sí está seguro de que algunos caerán, tanto a su equipo como al resto de favoritos. Y por ‘resto de favoritos’ piensa, aunque Azuaga y Don Benito lo estén haciendo muy bien, en el Badajoz. «La segunda vuelta va a ser a cara de perro», espetó el de Pueblonuevo del Guadiana tras estrenarla con un sufrido triunfo ante el Amanecer (2-1). No muy distinta es la opinión de Aarón, goleador el pasado domingo y quizás la prolongación del técnico en el campo por su dilatada experiencia: «Es muy difícil ganar todos los partidos, seguro que todos vamos a tropezar».

La clave entonces puede estar en fallar menos que los rivales y en eso el Cacereño lleva ventaja y cuenta con un colchón de cuatro puntos. No es mucho, pero le permite tropezar al menos una vez sin perder el liderato que ostenta de forma ininterrumpida desde la tercera jornada. Esa ventaja de cuatro puntos es con el segundo, porque con el quinto, el que marca la frontera entre estar o no en el play off, objetivo declarado por el entrenador hasta hace poco, es de doce. No dijo nada el domingo, pero de sus palabras («estamos convencidos del objetivo que buscamos») puede extraerse que ha dejado de mirar al quinto para fijarse solo en el segundo, pues las posibilidades de subir a Segunda B se multiplican para los campeones de grupo.

Trabajo, actitud y compromiso son las claves de Adolfo para conservar ese primer puesto. Tiene por delante 18 jornadas y, salvo hecatombe, un play off.