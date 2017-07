Vuelta al templo de los sueños

Han pasado 80 días sin fútbol en el Francisco de la Hera. Eso, tal y como está de ilusionada la afición de Almendralejo, es casi una eternidad. Dos meses y medio después, el nuevo Extremadura UD se calza las botas para darse a conocer ante los suyos en la temporada que más promete de sus diez años de historia. Precisamente, una década de existencia tras su refundación celebra hoy la entidad azulgrana. Ha querido para ello contar como invitado de excepción con el Real Betis Balompié, un equipo de Primera División y con grandes conexiones con el grupo inversor que ha ayudado a hacer un prometedor equipo esta temporada. El partido será a las 21.00 horas, con entrada gratuita para los más de 4.400 abonados que ya rezan en el inventario y con precios populares para el resto de público.

La expectación es máxima en torno al partido. Se ha vendido más de un millar de entradas y se espera que hoy haya un tirón definitivo. No es de extrañar que el Francisco de la Hera presente una entrada similar a la de los últimos partidos de la liga pasada. Y que, además, esa sea la línea continuista en el próximo campeonato.

Juan Sabas no guardará cartas y empezará a competir con un once que pueda parecerse al titular que revolotea en su cabeza. Dará minutos a jugadores de la primera plantilla, aunque tiene claro que saldrá a ganar al Real Betis, si es que puede.

El equipo de Quique Setién acudirá a Almendralejo con todas sus estrellas, incluido Feddal, su último fichaje procedente del Alavés. Como atractivos aparecen Joaquín, Sergio León, Nahuel, Guardado, Durmisi, Rubén Castro o el portero Adán. El que parece que se lo puede perder es Cristian Tello, aquejado de un esguince de tobillo. El partido, 14 años después, será televisado en abierto para toda España. En este caso es la plataforma Gol TV la encargada de ello.

VITO, CONFIRMADO/ En la tarde de ayer, el Extremadura confirmaba la incorporación del guardameta Marc Vito, jugador de 21 años que llega en calidad de cedido por el Córdoba. A la dirección deportiva no le convencía el arco y es probable una cesión de Manu García. En cambio, Marc Vito es un portero con experiencia en Segunda B que cuenta con seguimientos de equipos de Primera División. El Córdoba no quiere desprenderse de él y busca darle minutos en un equipo con la presión de estar arriba. Con la llegada de Vito, Manu García o Tienza podrían salir cedidos a otro equipo en busca de minutos.

Por otra parte, Sabas confirmó ayer que no cuenta ni con Boateng ni con Dieguito para lo que resta de temporada. Del primero dijo «que está en paradero desconocido» y que no puede estar pensando en los jugadores que no están. Del segundo, Dieguito, confesó que le había pedido su salida y Sabas le contestó que no quiere a los jugadores que no están comprometidos. Dieguito cuenta con una oferta del Atlético Astorga para marcharse con Diego Merino.

El club sigue buscando el fichaje de un defensa central y sondea la posibilidad de incorporar también otro delantero.