Willy: «De estas situaciones solo salen los valientes en el campo»

El 2016 se acaba con una sensación amarga para el Extremadura, después de ser el año del retorno a la Segunda División B. Luces y sombras que ha vivido en primera persona el que es máximo goleador histórico del club y uno de los pesos pesados del vestuario: Willy. El delantero de Torremejía está sufriendo con la delicada situación del equipo, penúltimo del grupo IV de Segunda B, a siete puntos de la salvación al término de la primera vuelta. «Es momento de levantar la cabeza. Ha costado muchísimo ascender y llegar hasta aquí como para arrojar la toalla tan pronto. Ahora viene el cambio de año y tenemos que empezar a mirar el 2017 con positividad. Si fue histórico el ascenso, también haríamos historia levantando esta situación».

El hombre de los goles del ascenso ante el Conquense es autocrítico y sabe que es el primero que debe mejorar para revertir la situación, pero no se esconde: «De estas situaciones solo salen los jugadores que son valientes en el campo. Los que no estén comprometidos, que se vayan. Pero que se vayan ya. Tan importante es sumar como no restar». Y Willy, ¿se queda? «Conmigo nadie ha hablado, así que me quedo cien por cien por el momento. Yo voy a seguir a muerte. Es un reto entre la vida y la muerte, y mientras hay vida, tenemos que tener esperanza», responde.

EXPERIENCIA/ Willy ya se vio en una situación similar cuando era jugador del Villanovense en la temporada 2011-2012. Aquel equipo finalizó la primera vuelta con 18 puntos, pero hizo un total de 40 más en el segundo tramo del año y finalizó noveno. «Recuerdo que llegó Pedro Sánchez de la Nieta, un técnico que logró crear un gran ambiente y sacó el máximo de todos nosotros. Unimos varios resultados positivos y cuando cogimos la racha nos sentíamos que no podíamos perder». Willy cree que el Extremadura está capacitado para voltear esta delicada situación, «pero los resultados positivos deben comenzar ya. No podemos esperar más encuentros».

Mientras, el club se prepara para afrontar cambios importantes en su estructura. Todo apunta a que habrá nuevo entrenador para el 8 de enero en Villanueva de la Serena y, muy probablemente, algunos nuevos fichajes. El equipo se ha ido de vacaciones y volverá a los entrenamientos el próximo lunes 26 de diciembre.

NUEVO PROYECTO / El presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, será el único sin descanso estas Navidades. Las negociaciones para la llegada de un grupo inversor le han tenido dedicado en cuerpo y alma, y hoy empezará a conocerse el nuevo proyecto. A las 13.00 horas está prevista en el Francisco de la Hera una rueda de prensa en la que se darán a conocer todos los detalles de la operación entre el club azulgrana y el grupo Coinsa, entidad que se integrará en la entidad almendralejense para darle solvencia económica y reforzar deportivamente la plantilla para buscar la plantilla.

Uno de los representantes de la empresa Coinsa, el abogado Francisco Pérez, será el hombre que hoy explique el nuevo proyecto azulgrana ofreciendo los detalles del futuro de la entidad. Este grupo, que en verano estuvo cerca de recalar en el Elche de Segunda, tiene bastante experiencia en el mundo del fútbol y algunos de sus representantes han visto de cerca algunos partidos del Extremadura. Una de las primeras medidas podría ser la salida de Juan Velasco, aunque no será hasta la 13.00 cuando empiece a concretarse el futuro del equipo.