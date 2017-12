«Ya hay que pensar que cada partido es el de nuestra vida»

La capitana del Santa Teresa, Estefa Lima, es ahora la cuarta máxima goleadora de la liga Iberdrola de fútbol femenino. Contabiliza ya siete goles igualada con seis futbolistas más, que han dado a su equipo 8 de sus 9 puntos, ya que marcó los dos de la victoria en Sevilla, marcó el pasado domingo el tanto de la victoria ante el Fundación Albacete, el gol que sirvió para empatar en casa ante el Madrid y el gol en Valencia con 1-1 final. El otro punto obtenido por su equipo es un 0-0 ante el Espanyol en El Vivero. Estefa ha marcado 7 de los 9 goles de su equipo siendo absolutamente clave y la jugadora más importante del Santa Teresa en sus cuatro temporadas en la máxima categoría del fútbol femenino español.

–¿Qué suponen estos números espectaculares?

–Sí, la verdad es que estoy bastante contenta este año porque siempre he dicho que para mí es super importante que cada gol sirva para puntuar, porque para eso estamos, para ayudar al equipo. Este año está coincidiendo que mis goles sirven para puntuar y espero que haya más aporte de delanteras que será señal de que el equipo supera los próximos partidos.

–Camino de mejorar sus mejores estadísticas en la máxima categoría del fútbol español...

–Siempre intento superar mis números. El año pasado me quedé en 10 goles pero quiero superar la cifra de 18 goles en la primera temporada, pero sabiendo que la liga se pone cada año mucho más difícil.

–Es muy importante que sus compañeras colaboren ofensivamente porque usted no es delantera...

–Nunca lo he sido, siempre he jugado como medio centro o de extremo en el Santa Teresa. Tengo gol, está demostrado, pero no soy una ‘nueve’ y el aporte de una delantera nata nos vendría fabuloso para conseguir goles que nos ayudaran a lograr puntos. Es el aporte de todas y siempre es bueno que vengan jugadoras nuevas porque aportarán al equipo y porque cada año tenemos lesiones de larga duración y la plantilla se merme un poco. Pero las que estamos ahora tenemos que tirar para adelante.

–Y su gol de la victoria del pasado domingo ante el Fundación Albacete fue un centro que remata de maravilla...

–Es un balón para darle de cabeza pero me siento más segura dándole con la pierna. Fue un gol bastante bonito pero lo más importante era sumar los tres puntos porque el equipo lo necesitaba.

–Y aún ganando, están a tres puntos del primer equipo en salvación. Es una temporada complicada...

–Sabíamos que sería una liga bastante dura y el calendario tampoco ha sido favorable porque los partidos te enfrentas a los más grandes de la liga. Es verdad que nos hemos metido en una dinámica negativa y tenemos que salir de ahí. Sabíamos que era super importante puntuar porque aunque la gente siga pensando que estamos en descenso era para coger a los equipos que están inmediatamente por encima.

–Están a tres del Sevilla que es el primer equipo en salvación y el domingo visitan a la Real Sociedad que ha subido puestos en las últimas jornadas...

–Sí, sabíamos que la Real no iba a estar abajo por plantilla y estructura como club. Ahora está en una dinámica positiva que esperemos que este domingo se le cruce y tengamos la posibilidad de puntuar en un campo muy difícil como es el de la Real.

–Será el último partido del año...

–Ya no hay que reservarse nada, tenemos que ir a tope y pensar que es el último partido de nuestras vidas. A partir de ahora tenemos que jugar así los partidos para intentar salvar al equipo porque el Santa Teresa se merece seguir en Primera.

–Luego quedará el Sporting de Huelva en El Vivero el 7 de enero y el inicio de la segunda vuelta en Bilbao ante el Athletic...

–Sí, será de nuevo otra final ante un rival directo y después nos vuelve a tocar los cuatro mejores equipos de la liga pero a pensar que cada partido es una nueva oportunidad para conseguir tres puntos.

–¿Qué les dice el técnico Juan Carlos Antúnez?

–Que tenemos que seguir luchando, pensar que cada partido es una final y sólo en el partido del domingo para coger cuanto antes a los equipos que tenemos por encima.