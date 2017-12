Yiyo Fernández, año de transición

En unos días se cumplirá un año desde que Antonio Fernández Fernández (Cáceres, 12 de junio de 1991) diera un profundo giro a su vida como arquero, aunque también, e íntimamente relacionado este propio tránsito, en lo estrictamente personal. Abandonaba el club de toda su vida, el CA San Jorge de su ciudad natal, para firmar por el Ibn Marwan pacense esgrimiendo que quería «iniciar una nueva etapa en este ciclo olímpico hasta Tokyo», según sus propias palabras al anunciar su decisión en este diario. Era el 3 de enero de este 2017.

Dicho y hecho. «Lo pasado pasado está. Ni me lo planteo. Ha sido un año de bastante descanso», comenta cuando se le cuestiona sobre si se arrepiente de aquella decisión, en principio de tintes casi traumáticos por todo lo que conllevaba para un referente como él en el laureado club, no menos exitoso en cuanto a participaciones de índole nacional.

Y es que todo es nuevo para él desde entonces. Ha pasado poco tiempo, pero ha sucedido mucho. Ya no vive en el Centro de Alto Rendimiento de la Residencia Blume de Madrid, como en los otros ocho años anteriores, sino en un piso. Además, ha cambiado su staff técnico, «que están trabajando conmigo», aduce, con un nuevo entrenador, un preparador físico y un fisioterapeuta.

Académicamente ha culminado con éxito el proyecto de fin de carrera y en enero espera hacer lo propio con las últimas asignaturas de Ingeniería Civil. «Esa es la gran pregunta», dice cuando se le plantea si tras la culminación de sus estudios tratará de buscar un trabajo para compatibilizarlo con su carrera como arquero, orientada a Tokyo 2020. De momento insiste: «este año me ha servido para recuperar fuerzas y para evolucionar en muchos aspectos de mi vida», comenta desde su domicilio en Cáceres, donde esta mañana, como tantas en estas fiestas, apura la asimilación de sus apuntes.

Con fuerzas

«Después de 11 años en la selección y de la buena experiencia de los Juegos de Río, donde me quedé a un paso del diploma siendo noveno, he tratado de tomar fuerzas de cara a ese ciclo olímpico. Tengo ahora un equipo técnico diferente y me encuentro muy bien, de momento». Lo único que le ha alterado en su particular estado competitivo y su orgullo es no haber sido campeón de España en 2017 (fue subcampeón), algo que ha logrado con regularidad en años anteriores, pero asegura que ahora está quizá «en mi mejor momento en muchos años. Me encuentro muy bien».

Acaba de renovar con Patrocina un deportista, la iniciativa del empresario extremeño Julián Casas, hasta Tokyo. Ahora, en realidad, se iniciará para Yiyo Fernández un nuevo reto: el de estar en la cita japonesa. «Hasta entonces, daremos pasos intermedios, como el Europeo del 2018 y después veremos cuál es el sistema de clasificación para los Juegos». De momento, el arquero extremeño trata de reinventarse. «Estoy muy bien», insiste. A dos años y medio vista, el reto vuelve a ser descomunal para su ambición. El tiempo dirá si sigue siendo un número 1.