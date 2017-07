Zidane da un toque de atención

Dos partidos, dos derrotas, aunque la primera ante el United fue en los penaltis. Mucho peor cara ha dejado la paliza encajada ante el City de Pep Guardiola (4-1) en el choque de la llamada Champions de verano. Y pudo ser peor de no haber emergido la figura de Keylor Navas, que salvó a su equipo de un golpe más duro. De todo eso ha tomado buena nota Zinedine Zidane, que ha reconocido la superioridad del conjunto inglés. "Fueron superiores en momentos importantes", ha resaltado el entrenador del conjunto blanco.

Pese a los intentos por parte del técnico y de los jugadores de quitarle hierro a la goleada encajada, el escozor por la derrota salió a flote. "No nos gusta perder, pero estamos un poco fastidiados", ha afirmado Zidane tras el choque ante el equipo de Guardiola.

FALTA DE RODAJE

"Hubo despistes", añadio el técnico francés, que echó mano a la falta de rodaje de su equipo. "Nos falta preparación aún. No estoy contento con la derrota, pero solo es un mal resultado. Pasó, perdimos y no tiene sentido hablar más. Queremos hacer mejores partidos", ha añadido Zidane, para quien lo único positivo es que no hubo lesionados, así como el buen momento de Navas. No ha dudado tampoco en alabar el juego del City, así como los fichajes realizados por el equipo innglés. "Es un rival que se ha reforzado y se nota. Es un buen equipo", ha manifestado Zidane.

EL PRECIO DE MBAPPÉ

No parecía el momento para preguntarle por'la posible llegada de Mbappé y más aún por el precio del jugador del Mónaco, 180 millones de euros. "Si puede valer eso son cosas que hay que hablar con otro. Soy entrenador y de momento estamos con esta plantilla", ha declarado el entrenador del conjunto blanco. También se ha referido a la BBC, de la que ha apuntado que "ojalá se quede" y todos los que están, aunque hasta el 31 de agosto puede pasar de todo"

Mientras, Marcelo se afanaba en quitarle importancia a la abultada derrota, aunque reconocía que a su equipo le faltan aún muchos detalles. "El resultado es abultado, pero no es importante. Hemos intentado tener el balón. Nos faltan muchas cosas.

GUARDIOLA, FELIZ

En el otro lado, Pep Guardiola se mostró muy contento con la respuesta de sus jugadores. Para el técnico del City, la victoria le da moral a su equipo. "Nos da confianza, sobre todo a los jugadores. Nuestor objetivo es ser sólidos y hemos sido intensos. El resultado no es importante, sino la lucha que hemos mostrado", ha manifestado Pepe.

"El Madrid es un equipo que ya está hecho y nosotros necesitamos crecer. Cuesta quitarle el balón al Madrid. Es un milagro que lo pierdan, pero hemos hecho un gran esfuerzo ante jugadores de la calidad de Isoc, Modric, Casemiro o Kovacic. El Madrid nunca juega mal. Fuimos muy buenos nosotros. Como el Barcelona, siempre están ahí", ha declarado el técnico catalán.