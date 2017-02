Zidane: "Jugamos el primero contra el último, no me gustan nada estos partidos"

Ni le preocupa a Zinedine Zidane salir a jugar en El Sadar por detrás del Barcelona en la clasificación ni da por ganados los dos partidos que le faltan por jugar contra el Valencia y el Celta. Tampoco, por supuesto, los tres tres puntos que el Madrid disputa ante Osasuna, el colista, este sábado (20.45 beIN Liga), para el que no puede contar con Kroos, sancionado, pero sí con los recuperados Modric, Carvajal y Marcelo.

"Llegamos bien porque hemos tenido tiempo para trabajar, pero es un campo muy complicado. Sabemos que jugamos el primero contra el último y no me gustan nada estos partidos. Pase lo pase, Osasunajuega bien y en su campo es más difícil todavía. Es una visita incómoda. Es un campo difícil donde siempre nos han complicado las cosas y eso no va a cambiar. Sabemos lo que nos espera, pero estamos preparados y físicamente bien", ha dicho este viernes el técnico blanco, para quien, después de la suspensión del encuentro de la jornada pasada contra el Celta, quizás haya sido demasiado tiempo sin jugar.

MEJOR JUGAR

"Siempre queremos jugar. Quince días sin hacerlo es mucho para nosotros, pero se tomó una decisión y la aceptamos. No sabemos si nos perjudica o no, ya veremos, pero está claro que es mejor jugar. Los jugadores lo que quieren es jugar, no entrenar. Jugar es lo que les mola", ha añadido Zidane, que ha explicado que no deja de insistir a sus jugadores en que los partidos pendientes no están ganados ni mucho menos, con el fin de que su actitud sea la idónea en cada encuentro: "No sabemos lo que va a pasar en ellos. No sabemos ni la fecha del del Celta. Pensamos solo en lo que nos toca mañana, sin pensar si vamos a tener tres, cuatro o un punto más después de jugar esos dos partidos que llevamos de menos".