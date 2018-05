Zidane: "No he pedido a Neymar y no sé si están negociando con él"

Se calienta por momentos el fichaje de Neymar por el Real Madrid. Tardará meses, si es que llega a concretarse, pero ya se ha puesto en marcha la escenificación. El tema ya está sobre la mesa. “Yo no he pedido a Neymar y no sé si están negociando con él. Después de la final de la Champions se hablará con el club porque seguramente habrá cambios, ahora no podemos hablar de nada”, ha dicho Zidane sobre el brasileño en la previa de un partido de Liga intrascendente ante el Celta (sábado, 20.45h).

"No soy quién para decir nada. Hay que acabar bien la temporada y el resto se hablará después, únicamente estamos concentrados en la final”, ha insistido Zidane durante toda su comparecencia ante las preguntas sobre Neymar, un tema que, ha dicho, no va a afectar a sus jugadores: "En el vestuario saben que se habla de fichajes. Estamos ante una final, la tercera, y estamos concentrados únicamente en ello", ha asegurado.

Apenas se ha salido un poco del guión ante una pregunta sobre si el 10 de Brasil se entendería en el campo con Cristiano Ronaldo, estrella de este Real Madrid: “Los buenos siempre son compatibles. Se dijo también que yo no era compatible con Youri Djorkaeff y juntos ganamos el Mundial", ha ejemplificado el técnico.

Camino a Kiev

“Lo único que tenemos en mente es la final y jugando partidos es cómo mejor se prepara, es lo más parecido en intensidad que tenemos”, ha declarado Zidane sobre los dos partidos de Liga que le quedan al Madrid, este sábado en el Bernabéu ante el Celta y el próximo sábado en Villarreal.

Para recibir al equipo gallego, que recupera a Iago Aspas en la delantera, Zidane no contará ni con Carvajal, que sigue inmerso en el proceso de recuperación de su lesión muscular, trabajando ya con balón sobre el césped; ni con Cristiano Ronaldo, que este viernes ya ha saltado al campo de entrenamiento, aunque ha realizado trabajo específico para su esguince de tobillo. Algunos otros titulares en Kiev podrían descansar.