Zidane: "Parece que vamos últimos y nos jugamos el descenso"

Después de una racha arrolladora de 40 partidos sin perder, el Madrid atraviesa un periodo de dudas que se podría agravar si el equipo es incapaz de remontar la eliminatoria de Copa ante el Celta. Los blancos perdieron 1-2 en el Bernabéu y tendrán que remontar este miércoles en Vigo para no decir adiós a la posibilidad del triplete.

Zinedine Zidane ha valorado el momento del equipo. "Cuando escuchas las preguntas parece que vamos últimos, que nos jugamos el descenso. Yo no estoy preocupado y el vestuario está muy animado. Tenemos un partido muy bonito para jugar. Cuando las cosas te van bien todo es fácil, pero estamos muy animados".



MÁS PROBLEMAS PARA JAMES

El Celta reservó jugadores en la Liga para llegar a tope al duelo de este miércoles. "Sabemos la dificultad del partido, perdiendo el de ida. Pero no cambia nada. Tenemos que meter gol, van a ser 90 minutos o más. Lo bueno es que tenemos un encuentro para cambiar lo que pasó en la ida", ha agregado el técnico francés.

'Zizou' ha valorado la plaga de lesiones del equipo, empezando por James, que se ha resentido de la otra pierna. "Es sobrecarga, no es lesión, eso es lo bueno. Cuando tienes algo en una pierna te 'compensa' en la otra... y eso le ha pasado. Él no está contento, quería estar, espero que sea poca cosa. Se nota un poco cargado. Estamos los que estamos y vamos a luchar".

CRISTIANO Y LOS SILBIDOS

El preparador también ha valorado lo pitos oídos en el Bernabéu,sufrido por jugadores como Cristiano, Danilo y Benzema. "Nosotros trabajamos y queremos hacer el máximo para nosotros y la gente que viene a ayudarnos. No sé si son justos o no los pitos, siempre ha habido y no va a cambiar. Necesitamos a la afición".

Cristiano Ronaldo sí estará en Balaídos, ya que solo sufrió un golpe contra el Málaga, un duelo en el que Zidane acabó con mala cara. "Vi a los jugadores tristes por las lesiones y eso me afectó. Pero después vas pensando en el siguiente partido y todos nos metemos rápido en el trabajo. Esta clase de partidos nos gustan, nos gustan estos retos", ha concluido.