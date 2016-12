Zidane pierde a Lucas y Kovacic para los tres partidos contra el Sevilla

Centrado ahora en que no se repita la historia de hace dos años, cuando el Madrid de Carlo Ancelotti se desplomó a principios del 2015 después de encadenar 22 victorias consecutivas y ganar el Mundial de clubs en Marrakech, Zinedine Zidane observa con preocupación creciente que la vuelta de la plantilla blanca a los entrenamientos no ha sido todo lo normal que hubiera deseado. Lucas Vázquez y Kovacic no estarán disponibles para la exigente cuesta de enero que le espera al equipo blanco, empezando por el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Sevilla, el próximo día 4 de enero en el Bernabéu, la misma fecha precisamente en que el equipo blanco cayó en Mestalla ante el Valencia (2-1) en el 2015 para iniciar la cuesta abajo que le llevó a quedarse de vacío esa temporada.

A ese encuentro le seguira el del Liga contra el Granada el 7 de enero y otros dos frente al cuadro sevillista (la vuelta de octavos el 12 y el de Liga en el Sánchez Pizjuan el 15). Cuatro partidos en 11 días para un mínimo de seis en todo el mes, que pueden ser ocho si los blancos pasan a cuartos en la Copa.

Según el parte médico facilitado por el club madridista, Lucas sufre una rotura de grado 2 en el sóleo derecho, lesión que se produjo en el Mundial de clubs que el Madrid ganó el pasado día 18 frente al Kashima de Japón en Yokohama. El extremo gallego se había asentado en la titularidad en el conjunto madridista tras la lesión de Gareth Bale y fue de los jugadores blancos más destacados en los dos partidos disputados por el Madrid en Japón.

MAYOR PROTAGONISMO

Kovacic, por su parte, se recupera de un esguince del ligamento tibioperoneo anterior del tobillo derecho, que se produjo también en la final del Mundial de clubs, en la que entró en la prórroga en sustitución de Modric (m. 106). El centrocampista croata también había ganado protagonismo en el equipo a raíz de las ausencias por lesión de Casemiro, Kroos y Modric, los tres ya recuperados, afortunadamente para Zidane.

En el entrenamiento de este jueves tampoco ha participado Sergio Ramos, que se ha ejercitado en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas, mientras que Pepe y Coentrao se han entrenado al margen del grupo. Bale sigue con su proceso de recuperación tras pasar por el quirófano por la luxación de los tendones peroneos del tobillo derecho que padecía. En principio, Zidane no podrá volver a contrar con él hasta mediados de febrero.