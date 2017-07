Zidane reconoce que le falta un delantero

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció ayer que, tras la salida de Álvaro Morata al Chelsea, al club blanco le falta un delantero. «Seguro que somos peor equipo sin Morata. De momento es así. Jugó muy bien y aportó muchísimo. Nos falta un delantero. Veremos qué vamos a hacer. De momento no hay cambios. Ya veremos si Borja (Mayoral) se queda. Volverá Cristiano. Hasta el 31 (de agosto) veremos qué va a pasar», declaró el técnico.

El Madrid disputa hoy su primer amistoso de la pretemporada en Santa Clara (California), contra el Manchester United de José Mourinho (medianoche en España). «Las sensaciones son buenas. Llevamos diez días de entrenamiento y los jugadores quieren jugar ya. Nos viene bien el partido. Es el primero para nosotros y el cuarto o quinto para ellos», valoró el técnico.

«Espero un buen partido. Todos los jugadores van a tener minutos y espero que no se lesione nadie. No espero nada más. El resultado a mí no me importa. Hay que darlo todo», añadió Zidane, que afronta su tercera temporada como entrenador del Madrid.