Las 5 claves del escándalo de Cambridge Analytica y Facebook

La firma británica de análisis de datos Cambridge Analytica está en el centro de la controversia en Estados Unidos y el Reino Unido después de saberse que la compañía obtuvo datos personales sobre usuarios de Facebook a partir del 2014. Tras ayudar a la campaña presidencial de 2016 del presidente estadounidense Donald Trump, Cambridge Analytica se enfrenta ahora a la reacción de las autoridades de Estados Unidos y británicas, así como una demanda de Facebook. Estas son algunas de las claves del escándalo:

1. ¿Cómo nació Cambridge Analytica?

Cambridge Analytica es una rama de SCL Group, un contratista gubernamental y militar que dice que trabaja en numerosos sectores, desde la investigación de seguridad alimentaria hasta la lucha contra los narcóticos y las campañas políticas. SCL se fundó hace más de 25 años, según su sitio web.

Cambridge Analytica se creó en el 2013 inicialmente centrada en las elecciones norteamericanas, con una aportación de 15 millones de dólares del donante republicano Robert Mercer y Steve Bannon, que acabó siendo asesor de Trump.

La compañía, que según informó 'The New York Times' estaba compuesta en su mayoría por trabajadores británicos, ayudó a la campaña presidencial del senador republicano Ted Cruz antes de trabajar para Trump.

2. ¿Qué hace esta firma de análisis de datos?

Cambridge Analytica se promociona a sí misma como proveedor de investigación de consumo, publicidad dirigida y otros servicios relacionados con los datos tanto para clientes políticos como corporativos. No detalla a sus clientes corporativos, pero en su sitio web pone algunos ejemplos: desde un diario que quería saber más acerca de sus suscriptores a una marca de ropa para mujeres que buscaba investigación sobre sus clientes y a una aseguradora de automóviles de EEUU. La web de la compañía enumera cinco ubicaciones de oficinas en Nueva York, Washington, Londres, Brasil y Malasia.

El canal británico Channel 4 News informó el lunes, a partir de un vídeo grabado en secreto, que Cambridge Analytica dirigió en secreto las campañas del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, en las acaloradas elecciones de 2013 y 2017. Cambridge Analytica rechazó esta información.

3. ¿Cuándo llamó la atención por primera vez?

Después de que Trump ganara la Casa Blanca en 2016, en parte con la ayuda de la firma, el CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, acudió a más clientes para presentar sus servicios, informó el 'Times' el año pasado. La compañía se jactó de que podría desarrollar perfiles psicológicos de los consumidores y los votantes. Sin embargo, consultores rivales y asistentes de campaña expresaron dudas sobre los argumentos de la compañía. Brad Parscale, quien dirigió las operaciones digitales de Trump en 2016, dijo que la campaña no utilizó los datos de Cambridge Analytica, sino que se basó en los datos de los votantes de una operación del Comité Nacional Republicano.

4. ¿De qué se la acusa?

Cambridge Analytica obtuvo a partir de 2014 datos sobre 50 millones de usuarios de Facebook a través de medios que engañaron tanto a los usuarios como a Facebook. Los datos fueron obtenidos por una aplicación desarrollada por un académico británico, Aleksandr Kogan. Unas 270.000 personas descargaron la 'app' e iniciaron sesión con sus credenciales de Facebook, según esta red social. La aplicación reunió sus datos y datos sobre sus amigos, y luego Kogan pasó los datos a Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica dijo el sábado que inicialmente no sabía que Kogan había violado los términos de Facebook, y que borró los datos una vez que se enteró, en el 2015. Sin embargo, los datos no se eliminaron. Cambridge Analytica dijo que la acusación no era cierta. Facebook dijo que estaba investigando para verificar la exactitud del reclamo.

5. ¿Qué pasó después del robo de datos de Facebook?

Facebook dijo que estaba presionando a Cambridge Analytica para obtener respuestas, después de recibir garantías de la firma en el 2015 de que había borrado todos los datos. Facebook ha contratado a auditores forenses de la firma Stroz Friedberg para que la ayuden. Mientras Facebook investiga, la red social ha suspendido a Cambridge Analytica, a su matriz SCL, Kogan y a Christopher Wylie, exmiembro de Cambridge Analytica, por violar las reglas de Facebook.