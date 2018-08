Abertis desaparece de la bolsa

Punto final. Tras salir del Ibex en mayo pasado, este lunes Abertis ha dejado de cotizar en la bolsa, una vez que su nuevo accionista, Hochtief, la filial alemana de ACS, haya optado porque deje de cotizar en el 'parquet'. La concesionaria de autopistas estaba presente en la bolsa desde su constitución en el 2002, consecuencia de la decisión de ACS y La Caixa de fusionar sus entonces concesionarias de autopistas, Aurea y Acesa, con Iberpistas.

Después de que la italiana Atlantia y ACS se pusieran de acuerdo para evitar una guerra de opa, se pactó que la italiana retirara su oferta y Hochtief modificara la suya y especificara que tras la compra vendería Abertis a una nueva sociedad controlada por Atlantia (50% más una acción), ACS (30%) y Hochtief (20% menos una acción).

Este paso se llevará a cabo cuando Hochtief tenga el 100% de Abertis, algo que no consiguió con la opa. Tampoco pudo lograrlo con una opa de exclusión. Su nueva estrategia, después de no llegar ni al 90%, fue una oferta permanente de compra para que los accionistas que no aceptaron la opa pudieran vender, y solicitó la exclusión de la bolsa.

Desde este lunes, Abertis ya no es una cotizada, y el próximo paso será ya el traspaso de las acciones en manos de Hochtief a la nueva sociedad. Pocos cambios más quedan, después de que Florentino Pérez, el presidente de ACS, situara a su hombre de confianza, a su vez consejero delegado y presidente de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes, como presidente también de Abertis.

Esta operación supuso también la salida de Criteria, la sociedad de participaciones de La Caixa, del capital de la concesioanria de autopistas, de la que era socio fundador. La entidads presidida por Isidre Fainé se embolsó unos 3.300 millones por el 21,5% que poseía.

ACUERDO DE ACCIONISTAS

El primer cargo ejecutivo de Abertis sigue siendo José Aljaro, que sustituyó a Francisco Reynés cuando este se fue a Gas Natural, a la que ha rebautizado como Naturgy. El acuerdo entre accionistas de Abertis establece que corresponde a Atlantia, el socio mayoritaria e industrial, nombrar al consejero delegado, y Aljaro, gran conocedor de la casa, como anterior director financiero, tiene muchas posibilidades de continuar.

Esta operación tuvo además como derivada que Cellnex, participada por Abertis, acabara con la familia Benetton (también los principales accionistas de Atlantia), como su primer socio, con el 29% del capital.