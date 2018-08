Alternativa Sindical señala a UGT como culpable de la falta de acuerdo con Ilunión

La tensión en los aeropuertos españoles mantiene su ritmo habitual en estas fechas con la inminente llegada de la huelga de vigilantes de seguridad convocada por Alternativa Sindical del 24 de agosto al 3 de septiembre en el aeropuerto de Madrid, a la que ahora se suma el conflicto entre los sindicatos Alternativa Sindical y UGT que se acusan mutuamente: uno de no tener representación sindical en el Comité de Ilunión y el otro de ser "feudo" de la empresa.

Un cruce de acusaciones que estos días se ha puesto de manifiesto con un comunicado de UGT en el que además de recalcar que no apoyaba la huelga convocada por Alternativa Sindical, acusaba a esta de no estar respaldada por los trabajadores al no formar parte del Comité de Empresa. "No se ha realizado ninguna asamblea informativa y los compañeros y compañeras no han sido consultados", precisó UGT en un comunicado.

"Entre sus reivindicaciones se encuentra el plus aeroportuario, lo que resulta una muestra de oportunismo claro, ya que ese plus no está contemplado en los acuerdos de la Mesa de Fomento para los auxiliares", señaló UGT, que agregó que ellos están intentado que ese plus se extienda a todas las categorías que presten servicio en los aeropuertos.

Por su parte, desde Alternativa Sindical se defienden diciendo que tienen constituida su propia sección sindical estatal dentro de Ilunión y que no tienen auxiliares, al mismo tiempo que aseguran que llevan dos días (domingo y lunes) de conversaciones con la empresa en las habían "casi cerrado" un acuerdo, pero que este no llegó a firmarse debido a las presiones de UGT. "Este martes a las 12 de la mañana estaban citadas las partes a petición de Ilunion para firmar en la sede del Instituto Laboral los acuerdos alcanzados, pero cuando ha llegado el presidente del Comité de Huelga, el responsable de Recursos Humanos de Ilunión le ha dicho que por orden de la dirección nacional de la empresa no habría firma y se rompían las negociaciones", explicó a este medio el portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García.

"Sabemos que UGT ha presionado a la empresa para que no firme con nosotros los acuerdos porque si no ellos perderían credibilidad e incluso afiliados dentro de la empresa", ha explicado a EL PERIÓDICO García, quien asegura que "dentro de la seguridad privada, Ilunión es el feudo a nivel nacional de UGT y, evidentemente, UGT nunca hará nada contra de la empresa por los réditos de ambas".

UGT es el primer sindicato por orden de representación sindical a nivel nacional en el sector de la seguridad privada, seguido de CC.OO, USO y Alternativa Sindical en cuarta posición.