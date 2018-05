Amazon estrena la entrega gratis el mismo día de casi todo su catálogo

Amazon da un paso más allá para ofrecer servicios que faciliten la vida de sus clientes. Si hasta ahora ofrecía el envío gratuito con recepción el día siguiente (incluso en dos horas en una parte del catálogo con Amazon Prime Now), ahora amplía sus servicios con la entrega gratis el mismo día de la gran mayoría de sus productos en Barcelona y cercanías y casi toda la Comunidad de Madrid.

La firma lanzado así la opción "Entrega hoy" gratuita. Podrán beneficiarse de ella los clientes de Amazon Prime (cuya suscripción cuesta 19,95 euros al año) en todos los pedidos que superen los 29 euros (en el momento de comprar el artículo el cliente debe seleccionar la opción 'Entrega hoy'; en caso de que no esté disponible es que ese producto no puede entegarse el mismo día). De no superar esa cantidad, el pedido podrá recibirse al día siguiente gratis o el mismo día por 5,99 euros.

Los pedidos deberán realizarse durante la mañana, y se recibirán en casa entre las 18:30 y las 22:00. Ello es posible gracias a los centros logísticos, más cerca de las ciudades (como el de El Prat) y a acuerdos con las empresas repartidoras.

La diferencia entre Amazon Prime Now y el entrega hoy es que el primero funciona de forma autónoma con centros pequeños dentro de las ciudades, con menos referencias, y cuyo pedido mínimo para tener entrega gratis es de 40 euros.