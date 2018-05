Ana Botín: "Hace 10 años no era feminista. Hoy le digo que sí"

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha apostado por una mayor presencia de la mujer en ámbitos de decisión de la sociedad para lo que ha defendido la "discriminación positiva" y ha admitido haberse hecho feminista con el tiempo. "Si me hubiera preguntado hace 10 años (si era feminista) le diría que no, hoy le digo que sí porque me he dado cuenta de que existe discriminación", ha explicado Botín en una entrevista en la Cadena Ser.

En opinión de la máxima responsable del Santander, "la mujer se merece tener más sitio", y ha apelado a la ayuda de los hombres para lograrlo. "Las mujeres necesitan que las ayudemos y, sobre todo, por parte de los hombres que son los que mandan; como colectivo ganamos todos porque es buen negocio, y hay que hacerlo, no tenemos opción", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que más de la mitad de la plantilla del Banco Santander está integrada por mujeres, aunque ha reconocido que este porcentaje baja a un 20% en el consejo de administración de la entidad. Por ello ha reconocido que "algo no funciona".

Objetivo: el 30% de directivas en el 2025

La alta directiva ha explicado que el objetivo del Santander es llegar al año 2025 con un 30% de puestos directivos ocupados por mujeres y ha mencionado alguna de las políticas para lograr la igualdad. "Estamos haciendo muchas cosas, pero no se soluciona de un día para otro" y ha asegurado creer "mucho en la discriminación positiva" para lograr una mayor igualdad de oportunidades.

Por otra parte, se ha reafirmado en su posición sobre la sentencia que condena a los acusados de la violación grupal de San Fermín que hizo pública en Twitter cuando se dio a conocer la resolución judicial. Botín ha reiterado su respeto al fallo y a la independencia judicial aunque ha asegurado haber percibido la sentencia como "un retroceso en la seguridad de la mujer".

Educación

Ana Botín ha realizado estas declaraciones con motivo de su presencia en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia que se celebra en Salamanca en el que está prevista la presencia de más de 700 rectores y representantes académicos, personalidades de la política, la empresa, e instituciones nacionales e internacionales.

La presidenta del Santander se ha mostrado convencida de que la educación "es el mejor ascensor social que existe" y ha asegurado estar "orgullosa de la universidad española" porque "ha sido parte del éxito de España en las últimas décadas". Ha apostado, no obstante, por "seguir innovando" y hacer reformas.

"La universidad española y muchos rectores quieren hacer más cosas, saben el cambio que se necesita y proponen una nueva ley universitaria, que no puede ser una cuestión política, sino de toda la sociedad", ha concluido.