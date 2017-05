Andorra se compromete a perseguir a los Pujol si el origen de su dinero es ilícito

Andorra ha sido otra de las grandes perjudicadas por el escándalo de los Pujol. Jordi Cinca, ministro de Finanzas de Andorra ha advertido este martes que "si el origen del dinero no es lícito, el delito que habría cometido está reconocido también en la legislación andorrana". En una entrevista con Catalunya Radio, Cinca ha reconocido que el'caso Pujol' ha perjudicado la imagen de Andorra como país. "Andorra no se merecía lo que ha pasado", ha dicho. El ministro ha remarcado que si el origen del dinero de la familia Pujol es ilícito, tendrá consecuencias legales también en Andorra. Cinca ha defendido que Andorra quiere abrirse al mundo, ser atractiva para las empresas generando puestos de trabajo y actividad en el país, y que les gustaría que se les valore por el presente, no por el pasado.



En cualquier caso, en referencia a los documentos filtrados por la policía española con declaraciones de la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, Cinca ha sido claro: "El país, Andorra, acaba siendo víctima también de estas palabras de Ferrusola. Nos acaba afectando". En cualquier caso, el mero delito fiscal no estaba tipificado en las leyes andorranas en los años 90. "Que había dinero en otras entidades bancarias fruto de fraude fiscal, no tengo ninguna duda", ha dicho Cinca. En cualquier caso, Cinca ha reflejado la preocupación del Gobierno andorrano en que el escándalo del expresidente de la Generalitat de Catalunya y su familia perjudique seriamente la inversión en el país, por lo que será necesario que el Ejecutivo diseñe medidas para enmendar la situación.

La familia Pujol llegó a atesorar en torno a 70 millones de euros en distintas divisas en las cuentas que gestionaba en Andorra, con un beneficio no justificado del orden de 2,84 millones de euros para el mismo Jordi Pujol, según la investigación. El informe policial sostiene que la familia Pujol actuaba "como un grupo organizada que vendría desarrollando una actividad presuntamente ilícita y prolongada en el tiempo al menos desde 1990, dirigida a la apertura de cuentas bancarias en un territorio fiscalmente protegido, para ocultar y operar con dinero de origen desconocido y presuntamente ilícito". El paraguas de Andorra sufre las consecuencias.