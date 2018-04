Aragón, entre las comunidades donde mas ha crecido el gasto desde la crisis

Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía son las autonomías en las que menos ha crecido el gasto total autonómico desde el inicio de la crisis, mientras que País Vasco, Cataluña y Aragón presentan los mayores crecimientos acumulados.

Así se recoge en un informe elaborado por el economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sobre "Las finanzas autonómicas en 2017 y entre 2003 y 2017", de la colección Estudios sobre la Economía Española.

En el informe se analiza la evolución de las finanzas regionales desde 2003, primer año en el que todas las comunidades fueron responsables de la gestión de la sanidad durante el ejercicio completo, hasta el presente, con especial atención a 2017.

Puesto que desde 2003 no ha habido traspasos de gran peso en términos de dotación económica, las series corresponden a un periodo en el que las competencias de gasto de todas las autonomías se han mantenido aproximadamente constantes, aunque no iguales para todas ellas.

Del estudio de las series de gasto e ingreso autonómico se deduce un fuerte incremento del gasto entre 2003 y 2009, que se traduce en un rápido deterioro de la situación financiera de las comunidades cuando los ingresos dejan de crecer con el inicio de la crisis, especialmente en 2010 y 2011, que es cuando la caída llega a su punto culminante.

A partir de entonces, entre 2011 y 2013 se observa una mejora significativa de los saldos presupuestarios regionales como resultado de un apreciable recorte del gasto y de la recuperación parcial y posterior estabilización de los ingresos, dice De la Fuente.

Sin embargo, en 2014 y 2015 el déficit autonómico tiende a estancarse y las comunidades incumplen con claridad sus objetivos de estabilidad presupuestaria.

Finalmente, en 2016 y 2017 se produce un avance muy significativo en la reducción del déficit presupuestario de las autonomías en un contexto de rápido crecimiento del PIB y de los ingresos.

Aunque la situación presupuestaria de las comunidades autónomas ha mejorado "muy sensiblemente" en los últimos ejercicios, el economista advierte de que todavía persisten algunos factores "preocupantes" de vulnerabilidad.

Para De la Fuente, el año 2017 supone la vuelta a una "cierta normalidad" de las cuentas autonómicas tras un periodo de crisis "largo y complicado".

El gasto corriente por habitante, neto de intereses y calculado a precios constantes es superior al observado en 2003 -tomado como índice de referencia- en al menos un 12 % en todas las regiones españolas y se sitúa de promedio un 25 % por encima.

No obstante, existen diferencias significativas entre unas comunidades y otras, de manera que mientras en Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía fue donde menos aumentó el gasto total en el conjunto del periodo, en País Vasco, Cataluña y Aragón fue donde más se incrementó.

Cataluña es además la comunidad que menos ha recortado la inversión, seguida del País Vasco, frente a Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, que son las que más lo han hecho.

También hay variaciones notables en el crecimiento del gasto total y corriente entre 2003 y