El Banco de España se ve arrastrado a revisar su gestión de la crisis bancaria

Bienvenido el informe que anuncia el BdE, aunque a “buenas horas mangas verdes”. Y además, no es suficiente, porque en ese informe, por muy detallado que lo hagan, nunca comentarán sus ocultaciones y sus manipulaciones hechas a sabiendas. Tal y como sucedió en Caja3, que hasta los dos días de haberse firmado la integración entre las tres Cajas que la integraron (Caja Inmaculada –CAI- de Zaragoza, Caja Círculo de Burgos y CAJA BADAJOZ), no entregaron a CAJA BADAJOZ las actas de las auditorías realizadas a las otras dos Cajas del SIP, en donde ambas Cajas no salían nada bien paradas, poniendo de manifiesto su gran exposición al “ladrillo” y los activos nocivos que arrastraban. Y que no digan que no lo hicieron con toda la mala intención del mundo para con CAJA BADAJOZ, que era la única de las tres Cajas que estaba saneada, presentaba unos buenos números y servía para dar consistencia a Caja3, consintiendo que fuera la que menor porcentaje tenía debiendo haber sido la líder de Caja3. Seguro que esos datos no van a figurar en su informe. 21/2/17 _