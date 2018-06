Bankia advierte de que un impuesto a la banca recortará el crédito

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha advertido este miércoles de que un impuesto a la banca para financiar las pensiones como el que propuso Pedro Sánchez en la oposición reducirá el flujo de crédito. "La banca tiene problemas para conseguir e incrementar su capital. Y si está infracapitalizada, no puede dar créditos", ha sostenido en un curso de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El banquero, así, se ha mostrado comprensivo con que la mayoría de la población no entienda que el sector financiero tiene un problema de rentabilidad cuando ve sus abultados beneficios. Pero ha recordado que la rentabilidad del sector sobre sus fondos propios (ROE) es inferior al coste que le supone captar el capital (COE), con lo que un nuevo impuesto agrandaría más esta diferencia y dificultaría más el crédito.

El ejecutivo no ha querido opinar directamente sobre el tributo que propuso el ahora presidente del Gobierno: "El día que conozca el impuesto opinaré de forma más concreta". En cualquier caso, ha defendido que "a nadie le gusta que le suban los impuestos". También ha criticado que se imponga una tasa a un sector concreto como el financiero que no tiene "externalidades negativas" (es decir, por ejemplo, que no contamina y por ello se le deba imponer un tributo medioambiental). Las ayudas a la banca de los últimos años, a su juicio, no lo justifican porque se salvó a los depositantes, no a las entidades, y los accionistas de estas perdieron todo su dinero.

PROBLEMA GLOBAL

En el mismo foro, el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, ha advertido también de que la banca es la "sangre" que mueve la economía y que permita que haya crecimiento. "El sector bancario aporta un 3% del valor añadido bruto de la economía española. ¿Alguien cree que un sector que representa el 3% puede solucionar un problema que afecta a la economía española en su conjunto? Aunque fuera deseable, no es posible", ha mantenido antes de reclamar una "solución intergral" a las pensiones.

El pasado lunes, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila, ya sostuvo en el mismo curso que un posible tributo al sector financiero encarecería el crédito. Pero el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), José Luis Escrivá, negó que esto tenga por qué ser así debido a la fuerte competencia que experimenta la banca española.

PRIVATIZACIÓN

Goirigolzarri también se ha vuelto a oponer a la transformación de Bankia en un banco público permanente, como pretenden Unidos Podemos y los sindicatos. En este sentido, ha asegurado que le "cuesta muchísimo" imaginar que el Gobierno vaya a apoyar este proyecto. "Yo creo que en estos momentos el modelo actual de Bankia no está en discusión. Estoy convencido", ha sostenido pese a desvelar que todavía no se ha reunido con la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, y que lo hará en los próximos días.

También ha reiterado su apuesta porque el Ejecutivo no cambie por el momento el plazo de privatización de su entidad, retrasado por el Gobierno anterior de finales del 2016 al cierre del 2019. "Es bueno que institucionalmente hay una referencia de la privatización. No hay agobio, no hay prisa. No es necesario cambiar el plazo ahora, ya veremos cómo van las cosas, hay tiempo para hacerlo", ha argumentado.