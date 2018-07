El beneficio de Colonial cae el 42% tras la intergración de Axiare

Colonial obtuvo un beneficio neto de 254 millones de euros en el primer semestre del año tras incorporar en febrero el negocio de Axiare, socimi con la que culminó su fusión ya en este mes de julio. La integración ha dado lugar a un grupo inmobiliario que suma una cartera de 73 edificios de oficinas repartidos en el centro de Madrid, Barcelona y París que, a cierre de junio, tenía un valor de 11.190 millones de euros, un 29% más que un año antes.

En el plano económico y financiero, las cuentas semestrales de la inmobiliaria que dirige Pere Viñolas arroja un descenso del 42% en su beneficio neto, si bien la caída responde a la comparación con los extraordinarios contabilizados un año antes por la venta de un edificio de París y el efecto contable favorable de su conversión en socimi.

Los ingresos por rentas de Colonial al cierre del primer semestre del ejercicio 2018 ascendieron a 170 millones de euros, cifra un 21% superior al mismo periodo del año anterior. El incremento en términos homogéneos ('like for like') se sitúa en un 5%.

El beneficio bruto recurrente ha ascendido a 131 millones de euros, un 20% superior a la del mismo periodo del año anterior. Con ello, el resultado operativo antes de revalorizaciones netas, amortizaciones y provisiones e intereses a cierre del primer semestre del ejercicio ha sido de 127 millones de euros, un 17% superior a la alcanzada el mismo periodo del año anterior.

REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS

El impacto en la cuenta de resultados por revalorización a 30 de junio del 2018 de las inversiones inmobiliarias, ha ascendido a 324 millones de euros. Esta revalorización, que se ha registrado tanto en Francia como en España, es consecuencia del aumento del valor de tasación de los activos. El resultado financiero neto ha sido negativo en 56 millones de euros, cifra superior en un 47% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado financiero recurrente del grupo asciende a caido en 51 millones, con un incremento del 33% respecto al mismo periodo del año anterior. Todo ello debido al incremento de la deuda para la adquisición de Axiare.

El resultado antes de impuestos y minoritarios, a cierre del primer semestre del ejercicio 2018 asciende a 372 millones. El gasto por impuesto de sociedades asciende a -16 millones y corresponde principalmente al registro de los impuestos diferidos asociados a la revalorización de los activos de las sociedades con régimen no SIIC, en particular Parholding. Una vez descontado el resultado atribuible a los minoritarios de 103 millones, el resultado después de impuestos atribuible al grupo asciende a 254 millones.