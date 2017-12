Caja Rural de Extremadura se asociará con otras 28 cajas rurales en un MIP

El consejo rector de Caja Rural de Extremadura aprobó el pasado miércoles iniciar el proceso según el cual la entidad entrará a formar parte del MIP (Mecanismo Institucional de Protección) que conformen las 29 entidades de crédito cooperativo que existen en España. Esta decisión deberá refrendarse en la próxima asamblea de socios, si bien fuentes de la entidad aseguran que será efectiva antes del mes de marzo dadas las indicaciones recibidas desde el Ministerio de Economía y teniendo en cuenta que no supone ninguna pérdida de independencia o de gobierno y trae aparejada una mejora de la solvencia al crearse un fondo de garantía entre todos los miembros.

Las cooperativas de crédito suman el 6% del sistema crediticio español. Por ello, desde junio de este año el ministro Luis de Guindos fijó un proceso de integración de entidades o, como alternativa, mantenerse en solitario pero con la obligación de dotarse de un fondo de reserva que cubra eventuales problemas de capital.

Por esta segunda modalidad se han decantado las entidades de crédito cooperativo, basándose en el Real Decreto 11/2017 de 23 de junio, teniendo en cuenta que todas ellas funcionaban ya como asociación y vienen colaborando en el intercambio de servicios.

Constituir ahora un MIP normativo supone no tener que poner en común los beneficios y los riesgos, pero sí constituir un fondo de garantía privado financiado por las entidades miembros que se utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades sin tener que acudir al Banco de España. Esta figura no tiene nada que ver con un SIP, figura que suponía la integración a todos los efectos de las cajas rurales en una nueva entidad financiera. Aquí no se cede la soberanía, la entidad mantiene su independencia, si bien todos los miembros deben someterse a diferentes controles dado que se ceden recursos al fondo de garantía que debe establecerse.

Caja Rural de Extremadura presenta un balance muy positivo en 2017. En la asamblea de socios celebrada el pasado 2 de diciembre se informó de que los datos correspondientes a finales del mes de octubre presentaban un incremento interanual de la inversión crediticia del 6,7%, muy por encima de las medias que está presentando el conjunto del sector financiero, consiguiendo llegar a esa fecha a los 927 millones de euros y confiando cerrar el ejercicio con una cifra cercana a los 950 millones.