La CNMC sanciona a dos comercializadoras de electricidad por traspasarse clientes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionados a las comercializadoras de energía Zero Electrum (350.000) y Catgas Energía (150.000) por traspasarse clientes de forma masiva vulnerando las medidas de protección al consumidor establecidas, según informó este martes el regulador.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo inhabilitó en 2016 a la comercializadora Zero Electrum tras detectar que habían vendido volúmenes de electricidad cuya compra no llegaron a acreditar en los tiempos establecidos y ordenó el traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia. Sin embargo, Zero Electrum, según la CNMC, de acuerdo con Catgas Energía procedió a traspasar sus clientes “de forma masiva” a esta última.

Según la CNMC, la Ley del Sector Eléctrico señala entre las infracciones graves el incumplimiento por parte de las empresas comercializadoras de electricidad de la aplicación de cualquiera de las medidas de protección al consumidor establecidas en la regulación sectorial, entre las cuales, se incluyen todas aquellas que garantizan su derecho a elegir suministrador y a recibir información transparente sobre las condiciones de suministro.

Esta no es la primera sanción de este tipo que emite el organismo presidido por José María Marín Quemada, ya que en el año 2017 la CNMC sancionó a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo por incumplir los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. Y en marzo de este año volvió a multar a Endesa por este mismo motivo.