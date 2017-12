Los costes salariales subieron el 1,6% en la zona euro en el tercer trimestre del 2017

Los costes salariales aumentaron una media del 1,6% interanual en la zona euro en el tercer trimestre del 2017, según los datos publicados este martes por Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea. Estos costes fueron levemente superiores a los no salariales incluidos en el conjunto de los costes de empleo, que aumentaron el 1,5%. En concreto, el componente salarial experimentó un incremento cinco décimas por debajo del alza del trimestre precedente, mientras que los elementos no salariales de la retribución subieron un 1,5%, tras aumentar un 0,8% en el segundo trimestre.

España se situó en la cola de los países con menos subida de los costes laborales, del 0,1% en total. Con otra diferencia respecto a la media de la eurozona: en España aumentaron más los costes no salariales (0,2%) que los salariales (0,1%), cuando en el trimestre anterior habían subido el 0,4%. El mayor aumento de los costes no salariales sucedió también de forma más exagerada en Grecia, donde los no salariales crecieron el 8,6%, mientras que los sueldos bajaron el 1,8%.

Por detrás de España solo quedaron Portugal, con una reducción de los costes laborales del 1,1%, y Finlandia, con un caída del 3%.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), los costes laborales por hora aumentaron un 2,1% interanual entre los meses de julio y septiembre, dos décimas por debajo de los tres meses inmediatamente anteriores y tres décimas por encima del mismo trimestre de 2016. En este sentido, el alza de los salarios fue del 2,1%, cuatro décimas por debajo del crecimiento en los tres meses anteriores, mientras que la retribución no salarial subió un 2,3%, cinco décimas más que en el segundo trimestre del año. Entre los países de la UE cuyos datos estaban disponibles, los mayores aumentos de los costes laborales por hora se observaron en Rumanía (+16,5%), Hungría (+12,6%) y Bulgaria (+10,7%).